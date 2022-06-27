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Son dakika transfer haberi: Yok artık! Ahmet Ağaoğlu'dan resmi Edison Cavani açıklaması

27.06.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden son şampiyon Trabzonspor için geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atılmıştı. Karadeniz ekibinin Manchester United'ın 35 yaşındaki Uruguaylı forveti ile ilgilendiği yazılırken, yıldız golcünün menajeri ile görüşme yapılacağı ve kararı Abdullah Avcı'nın vereceği iddia edilmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan bu transfere dair beklenmedik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Yok artık! Ahmet Ağaoğlu'dan resmi Edison Cavani açıklaması
Edinson Cavani

Edinson Cavani

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da kupayı müzesine götürerek şampiyonluğunu perçinlemek istiyor. Transfer çalışmalarını da bu yönde sürdürek Bordo-Mavili ekip, birçok isimle temaslarını sürdürürken, başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir nikah töreninde küçük yaşta bir taraftar tarafından sorulan bir transfer sorusuna yanıt verdi.

"CAVANI MESELESİ NE OLDU?"

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Nikah töreninde, küçük yaşta bir taraftar Ağaoğlu'nun yanına yaklaşarak, "Transferler nasıl gidiyor başkanım? Bazı topçuları almıyormuşsun, neden almıyorsun? Cavani meselesi ne oldu?" sorusunu yöneltti.

Beklenmedik soru karşısında şaşıran Ahmet Ağaoğlu ise, bu soru karşısında "Çok para istedi o paralara olmaz almıyoruz. Burada sana net söylüyorum almıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ' İDDİASI!

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Son günlerde çıkan haberlerde Trabzonspor'un tecrübeli golcünün menajeriyle görüşme yaptığı, bu görüşme henüz ciddi bir boyuta ulaşmazken Abdullah Avcı'nın ısrarcı olması durumunda transferde önemli gelişmeler olağı iddia edilmişti.

39 MAÇTA 17 GOL!

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Son olarak İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Edinson Cavani, 2021-22 sezonunu 20 maçta 2 gol 2 asistle tamamladı. Cavani, 2020-21 sezonunda ise 39 maçta 17 gol 5 asist üretti.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!

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Daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Cavani, Fransa'da Paris Saint Germain, İtalya'da Napoli ve Palermo, ülkesi Uruguay'da da Danubio'da oynadı.

7 NUMARAYI RONALDO'YA KAPTIRDI!

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İtalya ve Uruguay vatandaşlığı bulunan oyuncu, United'a Cristiano Ronaldo'nun gelişinin ardından önce 7 numarayı Portekizli oyuncuya kaptırmış sonra da tam anlamıyla gözden düşmüştü. Fenerbahçe'nin temas kurduğu dönemlerde oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'nun üstünde bir talepte bulunduğu konuşulmuştu.


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