Son dakika transfer haberleri: Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na mesaj! "Beni geri alın"

Son şampiyon Trabzonspor transfer temaslarını sürdürürken, hem yeni gelecek isimlere kadroda yer açmak hem de transferlere mali kaynak yaratabilmek adına bazı oyuncularına da veda ediyor.

Bu isimlerden biri de Bordo-Mavili ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncu Nwakaeme olmuştu. 2018/19 sezonundan bu yana Trabzonspor forması giyen, 33 yaşındaki oyuncu Nwakaeme, bordo-mavili ekip ile ücret konusunda mutabakat sağlayamamış ve kulübe veda etmişti.

SİTEMLİ VEDA!

Nijeryalı oyuncu ayrılığı "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar." sözleriyle duyurmuştu.

ARADIĞINI BULAMADI!

Yaşanan bu ayrılığın ardından Nwakaeme için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, oyuncunun adı Suudi takımlarının yanı sıra, Fenerbahçe, Galatasaray, Hull City gibi kulüplerle yazılıp çizilmiş ancak 33 yaşındaki oyuncu görüşmeler gerçekleştirse de bit türlü istediği teklifi alamamıştı.

AĞAOĞLU'NA MESAJ GÖNDERDİ!

Yaptığı görüşmelerde hiç bir takım Nwakaeme'ye istediği rakamı önermediği öğrenilirken, Karadeniz Gazetesi'nden flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre; Birçok kulüp ile görüşen ancak istediği teklifi alamayan Nijeryalı oyuncu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na mesaj gönderdi.

"BENİ GERİ ALIN"

Aldığı tekliflerin çoğu Trabzonspor'daki maaşının altında kaldığı belirtilen haberde, Nwakaeme'nin Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "Beni geri alın" mesajı gönderdiği yazıldı. Ağaoğlu'nun ise 33 yaşındaki oyuncuya yanıt olarak Trezeguet'yi aldıklarını söylediği ve takım arayışlarında başarılar dilediği belirtildi.



