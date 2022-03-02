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Son dakika transferi haberi: Bu transfer Türk futbolunu sarsar! Galatasaraylı futbolcudan Beşiktaş'a yeşil ışık...

02.03.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın uzun süredir istediği Gedson Fernandes'i kadrosuna katıp Çaykur Rizespor'a kiralayan Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha gelebilir... Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye basıldı. Sezon başında Fenerbahçe'nin de ilgilendiği genç oyuncu için girişimlere başlayan Beşiktaş'a yıldız oyuncudan haber geldi. Siyah-beyazlı yönetime mesaj gönderen Dervişoğlu, "Beşiktaş'a transferim gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi.

Son dakika transferi haberi: Bu transfer Türk futbolunu sarsar! Galatasaraylı futbolcudan Beşiktaş'a yeşil ışık...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda. Başkan Burak Elmas'a yaptığı transferlerden dolayı tepkiler yağarken, bir yandan da yapamadığı ve Beşiktaş'a kaptırdığı Gedson Fernandes transferi yüzünden ağır eleştiriler geliyor. Beşiktaş sadece Gedson Fernandes ile kalmayıp kendine yeni bir hedef belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarları derinden sarsan Gedson Fernandes çalımının ardından bu transfer de gerçekleşirse ortalık yangın yerine dönecek...

SON DAKİKA: FORMAYI GİYMEYE HAZIR

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Galatasaray'ın bulunduğu konumdan dolayı mutsuz olan ve menajerine takımdan ayrılmak istediğini ileten Halil Dervişoğlu'nun Beşiktaş forması giymeye hazır olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli'nin de bu transfere onay verdiği ifade edildi. Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kadroya bile alınmayan Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in de takımdan ayrılmasından sonra Galatasaray ile bağlarını tamamen koparttı.

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"BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİM GERÇEKLEŞİRSE ÇOK MUTLU OLURUM"

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Önümüzdeki sene kadrosuna golcü takviyeleri yapmak isteyen Beşiktaş'ta adaylar masada... Bir dönem Trabzonspor'da oynayıp gol kralı olan Sörloth liste başı konumunda bulunurken, yine bir diğer gol kralı Boupendza'da bu listede yer alıyor. Aynı zamanda Halil Dervişoğlu'nu da düşünen Beşiktaş'ta opsiyon çok. Galatasaray'da mutsuz durumda olan Halil Dervişoğlu'nun menajeri aracılığı ile adım atarak, "Beşiktaş'a transferim gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi. 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da opsiyonu bulunmuyor.

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PENALTI GOLÜ SONRASI SEVİNMEMİŞTİ

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Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın Göztepe oynadığı müthiş maçta son dakika golüyle galip gelen sarı-kırmızılılarda gole sevinmeyen Halil Dervişoğlu sosyal medyada gündem olmuştu. Sonrasında bir açıklama yapan Dervişoğlu, maçta kötü oynadığı için mutsuz olduğu gerekçesiyle gole sevinmediğini ifade etmişti.


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