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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu şampiyonu Galatasaray!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 20:14
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Son dakika... Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar aldığı skorla birlikte şampiyonluğa ulaştı. Ligin son haftasında bu mutluluğu yaşayan Galatasaray toplamda 24. şampiyonluğunu elde etti. Müthiş bir sezona sahne olan 2024 yılında uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir şampiyonluk yarışı yaşandı. Okan Buruk'un rekorları teker teker kırdığı Galatasaray'da Konyaspor maçının ardından büyük mutluluk yaşandı.

SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu şampiyonu Galatasaray!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında çıktığı Konyaspor mücadelesinde rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Icardi (2) ve Berkan Kutlu'dan gelirken, Konyaspor'un tek golünü Prip kaydetti.

24'NCÜ ŞAMPİYONLUK GELDİ

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Geçtiğimiz yıl şampiyon olan Galatasaray bu yıl da şampiyon olarak seriye bağladı. 24. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılarda inanılmaz bir mutluluk yaşandı.

ÇİFTE KUPALI SEZON

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Fenerbahçe'nin sahadan çekilip hükmen mağlup olduğu Süper Kupa'dan sonra lig şampiyonluğuyla birlikte çifte sevinç yaşandı.

5'NCİ YILDIZA BİR ADIM KALDI

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Galatasaray, 1 kez daha şampiyon olması durumunda 5. yıldızı takacak.

O BİR REKORTMEN

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Derbilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Okan Buruk, Süper Lig'de son iki sezona damga vurdu. Geçen sezon 88 puanla şampiyonluğa ulaşan başarılı hoca, Galatasaray'ın başında bu sezon da 17'de 17 yaparak kendine ait olan Süper Lig rekorunu da geliştirdi.

GOL KRALI MAURO ICARDI

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Geçtiğimiz sezonu da gol kralı olarak tamamlayan Icardi, Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda da ön planda yer aldı. Attığı 25 golle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Arjantinli oyuncu bu sezonu da gol kralı olarak tamamladı.

TEK MAĞLUBİYET FENERBAHÇE'YE

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Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 37. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyetinin dışında sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

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