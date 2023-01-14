Son dakika: Tribündeki seyirciler yerine bile oturmamıştı! Konyaspor - Beşiktaş maçında Mert Günok'tan inanılmaz hata! Akıllara Volkan Demirel geldi...

Son dakika haberleri: Konyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği müsabaka oldukça hızlı başlarken, ilginç bir olay yaşandı. Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan arşılaşmanın henüz 1. dakikasında yaşanan pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kendi yarı alanında hazırlık pasları yapan Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Valentin Rosier topla buluştu. Meşin yuvarlağı kalecisi Mert Günok ile buluşturmak isteyen Fransız futbolcu geri döndü ve pasını gönderdi.

İNANILMAZ HATA

Mert Günok, kendisine gelen topu kontrol etmek isterken ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak çizgiyi geçerek ağlarla buluştu. Siyah - beyazlı file bekçisinin golü önlemek için gösterdiği çaba yeterli olmadı ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ev sahibi ekibin futbolcuları, golün ardından geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ı andı. Mert Günok ise büyük bir üzüntü yaşadı.

Öte yandan bu golle beraber bu sezon kendi kalesine en fazla gol atan takım da Beşiktaş oldu. Siyah - beyazlılar, 3 kez kendi filelerini sarstı.

AKILLARA VOLKAN DEMİREL GELDİ

Mert Günok'un kendi kalesine attığı gol, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı futbolseverler, Günok'un yediği golü yıllar önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile oynadığı maçta Volkan Demirel'in hatası nedeniyle atılan gole benzetti.