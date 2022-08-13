SON DAKİKA: Tüm dünya 3 büyüklerin peşinde! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başaran Süper Lig kulüpler, dünyada da ilgi çekmeye devam ediyor. Dijital mecralarda da oldukça aktif olan kulüplerimizin dünya üzerinde birçok insan tarafından takip edilirken, internette en çok aranan kulüpler listesi yayınlandı.

GALATASARAY İLK 5'TE

Türkiye'den ilk 5'e giren tek takım Galatasaray... Listenin ilk sırasında 28 milyon 500 bin aranma ile İngiliz devi Manchester United bulunuyor. Kırmızı-Şeytanları 26 milyon 100 bin ile Real Madrid takip etti. Üçüncü basamak ise 21 milyon 300 binle Brezilya temsilcisi Palmeiras'a ait. Galatasaray da listede dördüncü sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, tüm dünyada 21 milyon 200 bin aranma ile Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Liverpool gibi devleri geride bıraktı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE...

İlk 10'a baktığımızda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş da yer alıyor. F.Bahçe 16 milyon 500 bin arama ile altıncı, Beşiktaş 11 milyon 900 bin aranma ile yedinci sırada. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor da 4 milyon 150 binle 13.sıraya yerleşti.

ANADOLU KULÜPLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Yayınlanan ilk 100 listesinde Sivasspor (754 bin) 41, Konyaspor (644 bin) 45, Alanyaspor (433 bin) 52, Malatyaspor (269 bin) 63 ve Başakşehir ise (41 bin 700) 97. sırada yer aldı. İlk 10'da ise üç Türk takımının yer alması dikkat çekti.



