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  4. Son dakika: Türk futbolunda değişim devam ediyor! MHK'nin yeni yabancı hakem eğitimcisi Hugh Dallas oldu...

Son dakika: Türk futbolunda değişim devam ediyor! MHK'nin yeni yabancı hakem eğitimcisi Hugh Dallas oldu...

25.07.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifasının ardından yapılan seçimde başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesi sonrasında birçok karar alınmıştı. Yabancı kuralı, yayıncı kuruluş, Rezerv Lig gibi kritik konuları hızlıca çözen federasyondan flaş bir hamle daha geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, yeni yabancı hakem eğitimcilerinin Hugh Dallas olduğunu duyurdu.

Son dakika: Türk futbolunda değişim devam ediyor! MHK'nin yeni yabancı hakem eğitimcisi Hugh Dallas oldu...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık görevini devralmasının ardından birçok yeni karar alınmıştı. Bu kararlara bir yenisi daha eklendi ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, yeni yabancı hakem eğitimcilerini belirlediklerini açıkladı.

YENİ EĞİTİMCİ HUGH DALLAS OLDU

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Sabri Çelik yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulu'nda çalışan Dallas'ın tecrübelerinden yararlanacağız" ifadesini kullandı.

DERBİDE KANLAR İÇİNDE

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Hugh Dallas, aktif hakemlik döneminde 1999 yılında yönettiği Rangers - Celtic maçı sırasında ev sahibi ekibin taraftarları tarafından atılan bir bozuk paranın başına isabet etmesi sonrasında kanlar içinde yerde kalmıştı. Tedavisi yapılan Dallas, maçı yönetmeye devam etmişti.

HİBRİT ATAMA

Öte yandan Çelik, Süper Lig'deki hakem atamaları hakkında da konuştu. MHK Başkanı, "Süper Lig atamalarını hibrit yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla 40 ayrı input ile atamalar otomatik olarak önümüze gelecek. MHK takdiri, çok zorunluluk halinde müdahale edebilecek" açıklamasında bulundu.

"TARİHİ UYGULAMALAR OLACAK"

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Sabri Çelik, "Bu sezon tarihi uygulamalar olacak. Hakem değişim programı uygulama isteğindeyiz. Bu sadece elit ve first kategori hakemleri kapsayacak" derken sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Bunun için çeşitli aşamalarla yaptığımız çalışmaları tamamladık. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak. Hem saha hem VAR ile konsantrasyon kaybetmeyecekler. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemleri devreye sokulacak."

"5 YIL İÇİNDE GÖZLEMCİ KADROSU YARIYA İNECEK"

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Çelik, Süper Lig'de görev süresi biten hakemlerin VAR'da görev almayı istediğini de belirtirken, "Bu sezondan itibaren biri stadyum biri Riva'dan olmak üzere iki gözlemci maçı izleyecek. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacak. Gözlemci raporunda sayısal sisteme geçilecek. Süper Lig gözlemci yaşını, UEFA yaşı olan 70'e yükseltti. Süper Lig'de görevi dolan hakemlerin birçoğu VAR görevi istiyor. 5 yıl içinde gözlemci kadrosu yarı yarıya inecek. Bu kadroyu, bir alt kadrodan tamamlamayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.


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