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SON DAKİKA: Türk futbolunda kara gece! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu tekmeli saldırı

11.12.2023 22:22 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Gözü moraran Meler darbeyle yere düşerken, etrafını güvenlik güçleri sardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Faruk Koca'nın hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çirken saldırıyı kınadı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Türk futbolunda kara gece! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu tekmeli saldırı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

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HALİL UMUT MELER SOYUNMA ODASINA GÖTÜRÜLDÜ

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Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

AMBULANSLA AYRILDI

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Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü - Rizespor maçının ardından ambulansla stattan ayrıldı.

ERDOĞAN: ŞİDDETİN TÜRK SPORUNUN İÇİNDE BARINMASIN ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çirkin saldırıyı kınadı. Erdoğan "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

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Halil Umut Meler'e saldırının ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada "Az önce Riva'da toplantı yapıyorduk. Haberi aldıktan sonra acilen Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet ettim. Levent'te toplanacağız. Hakemleri hedef gösterenler bu gece olanları düşünsün. Taraftarlar iyi bir düşünsün. Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARINDAN DESTEK!

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MKE Ankaragücü taraftarı, Halil Umut Meler'e attığı yumruğun ardından başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı.

BAKAN BAK: ŞİDDETLE KINIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı paylaşımda "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

ATİLLA KARAOĞLAN'DAN PAYLAŞIM

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Hakem Atilla Karaoğlan sosyal medya hesabından "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin." şeklinde paylaşımda bulundu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN İLK AÇIKLAMA

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olayla ilgili konuşurken, "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün." dedi.

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