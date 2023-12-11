SON DAKİKA: Türk futbolunda kara gece! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu tekmeli saldırı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.
Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.
Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.
Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.
Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü - Rizespor maçının ardından ambulansla stattan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çirkin saldırıyı kınadı. Erdoğan "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Halil Umut Meler'e saldırının ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada "Az önce Riva'da toplantı yapıyorduk. Haberi aldıktan sonra acilen Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet ettim. Levent'te toplanacağız. Hakemleri hedef gösterenler bu gece olanları düşünsün. Taraftarlar iyi bir düşünsün. Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü taraftarı, Halil Umut Meler'e attığı yumruğun ardından başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı paylaşımda "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Hakem Atilla Karaoğlan sosyal medya hesabından "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin." şeklinde paylaşımda bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olayla ilgili konuşurken, "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün." dedi.