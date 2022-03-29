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Son dakika: Türkiye-İtalya maçında 11'ler belli oldu

29.03.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk ediyor. Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu. Saat 21.45'te başlayacak mücadele Konya stadyumunda oynanacak. İşte 11'ler...

Son dakika: Türkiye-İtalya maçında 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti.

İŞTE 11'LER

Türkiye: Altay, Mert, Merih, Ozan, Çağlar, Rıdvan, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes.

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Zaniolo, Scamacca, Raspadori

STEFAN KUNTZ İLE 6. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına İtalya karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde ise 6 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkını elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde de Portekiz'e 3-1 mağlup olarak, Kuntz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

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