SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turundaki rakipleri

Bu sezon 3 takım ile temsil edildiğimiz UEFA Konferans Ligi'nde tüm temsilcilerimiz rakiplerini eleyerek 3. ön eleme turuna adını yazdırmayı başardı.

KURALAR ÇEKİLDİ

Üçüncü ön eleme turunda ise Adana Demirspor-Osijek ile Beşiktaş-Nefçi Bakü ile Fenerbahçe ise Maribor ile eşleşti. İlk ayağı perşembe günü oynanacak karşılaşmalar öncesi temsilcilerimizin rakiplerini elemesi halinde gruplar öncesi son adım olan play-off turundaki rakipleri de çekilen kuralar sonrası belli oldu.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ:

Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde play-off turunda Olimpiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

3'TE 3

Tüm temsilcilerimiz turnuvaya 2. ön eleme turundan katılırken, Adana Demirspor Cluj'u, Beşiktaş Tirana'yı, Fenerbahçe ise Zimbru'yu eleyerek adını üçüncü ön eleme turuna katılmaya hak kazanmıştı.

PLAY-OFF'TA İLK MAÇ 24 AĞUSTOS'TA

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

