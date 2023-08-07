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SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turundaki rakipleri

07.08.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ve 3. eleme turunu geçmeleri halinde play-off turunda karşılaşacakları rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turundaki rakipleri

Bu sezon 3 takım ile temsil edildiğimiz UEFA Konferans Ligi'nde tüm temsilcilerimiz rakiplerini eleyerek 3. ön eleme turuna adını yazdırmayı başardı.

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KURALAR ÇEKİLDİ

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Üçüncü ön eleme turunda ise Adana Demirspor-Osijek ile Beşiktaş-Nefçi Bakü ile Fenerbahçe ise Maribor ile eşleşti. İlk ayağı perşembe günü oynanacak karşılaşmalar öncesi temsilcilerimizin rakiplerini elemesi halinde gruplar öncesi son adım olan play-off turundaki rakipleri de çekilen kuralar sonrası belli oldu.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ:

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Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde play-off turunda Olimpiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

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Tüm temsilcilerimiz turnuvaya 2. ön eleme turundan katılırken, Adana Demirspor Cluj'u, Beşiktaş Tirana'yı, Fenerbahçe ise Zimbru'yu eleyerek adını üçüncü ön eleme turuna katılmaya hak kazanmıştı.

PLAY-OFF'TA İLK MAÇ 24 AĞUSTOS'TA

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Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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