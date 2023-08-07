SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turundaki rakipleri

Bu sezon 3 takım ile temsil edildiğimiz UEFA Konferans Ligi'nde tüm temsilcilerimiz rakiplerini eleyerek 3. ön eleme turuna adını yazdırmayı başardı.
Üçüncü ön eleme turunda ise Adana Demirspor-Osijek ile Beşiktaş-Nefçi Bakü ile Fenerbahçe ise Maribor ile eşleşti. İlk ayağı perşembe günü oynanacak karşılaşmalar öncesi temsilcilerimizin rakiplerini elemesi halinde gruplar öncesi son adım olan play-off turundaki rakipleri de çekilen kuralar sonrası belli oldu.
Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde play-off turunda Olimpiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Tüm temsilcilerimiz turnuvaya 2. ön eleme turundan katılırken, Adana Demirspor Cluj'u, Beşiktaş Tirana'yı, Fenerbahçe ise Zimbru'yu eleyerek adını üçüncü ön eleme turuna katılmaya hak kazanmıştı.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.