Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin, UEFA Avrupa Ligi'ne düşmesi durumunda ise Qarabağ-Helsinki eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi (TSİ) 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Galatasaray'ın seri başı olarak katıldığı kurada, temsilcimizin Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Klaksvik / Molde - Olimpija Ljubljana / Galatasaray
Slovan Bratislava / Maccabi Haifa - Young Boys
Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb
Rakow / Aris Limassol - Kopenhag / Sparta Parg
Öte yandan, temsilcimizin Olimpija Ljubljana ile oynanacak 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de çekilen kura ile belli oldu.
Galatasaray, Olimpija Ljubljana karşısında turu geçemez ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Qarabağ-Helsinki maçının galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.