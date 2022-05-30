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  4. Son dakika: UEFA'nın yeri kuralı oyuncuları yaktı! Real Madrid kupayı aldı ama o isimler sayılmayacak...

Son dakika: UEFA'nın yeri kuralı oyuncuları yaktı! Real Madrid kupayı aldı ama o isimler sayılmayacak...

30.05.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'nın yeni kuralı Real Madrid'in iki oyuncusunu şoke etti. Yeni kural gereği kazanılan kupa, organizasyonlarda 1 dakika bile oynamayan oyuncular için geçerli sayılmayacak. Bu nedenle Real Madrid'in oyuncuları Isco ve Lunin, Şampiyonlar Ligi Kupasını kazanamadı. Kariyerleri için önemli bir adım olarak görülen Şampiyonlar Ligi Kupası artık onlar için bir hayal...

Son dakika: UEFA'nın yeri kuralı oyuncuları yaktı! Real Madrid kupayı aldı ama o isimler sayılmayacak...

UEFA'nın yeni kuralı yedek oyuncuları tedirgin edecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in iki oyuncusuna piyango vurdu. İki yıldız oyuncunun madalya töreninde madalya almalarına rağmen bu ödülleri geçersiz sayılacak.

1 DAKİKA BİLE OYNAMADILARSA...

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UEFA, iki Real Madrid oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadığını açıkladı. Bunun nedeni ise UEFA'nın sezon boyunca organizasyonlarda 1 dakika bile oynamayan oyunculara yeni bir yaptırım uygulaması.

ISCO VE LUNIN'İN ŞAMPİYONLUKLARI GEÇERLİ SAYILMAYACAK

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Bu kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 1 dakika bile süre alamayan Isco ve Lunin'in şampiyonlukları geçerli sayılmayacak. Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Isco'nun adı Galatasaray ile anılıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi
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