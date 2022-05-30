Son dakika: UEFA'nın yeri kuralı oyuncuları yaktı! Real Madrid kupayı aldı ama o isimler sayılmayacak...

UEFA'nın yeni kuralı yedek oyuncuları tedirgin edecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in iki oyuncusuna piyango vurdu. İki yıldız oyuncunun madalya töreninde madalya almalarına rağmen bu ödülleri geçersiz sayılacak.
UEFA, iki Real Madrid oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadığını açıkladı. Bunun nedeni ise UEFA'nın sezon boyunca organizasyonlarda 1 dakika bile oynamayan oyunculara yeni bir yaptırım uygulaması.
Bu kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 1 dakika bile süre alamayan Isco ve Lunin'in şampiyonlukları geçerli sayılmayacak. Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Isco'nun adı Galatasaray ile anılıyor.
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