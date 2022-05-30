Son dakika: UEFA'nın yeri kuralı oyuncuları yaktı! Real Madrid kupayı aldı ama o isimler sayılmayacak...

UEFA'nın yeni kuralı yedek oyuncuları tedirgin edecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in iki oyuncusuna piyango vurdu. İki yıldız oyuncunun madalya töreninde madalya almalarına rağmen bu ödülleri geçersiz sayılacak.

1 DAKİKA BİLE OYNAMADILARSA...

UEFA, iki Real Madrid oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadığını açıkladı. Bunun nedeni ise UEFA'nın sezon boyunca organizasyonlarda 1 dakika bile oynamayan oyunculara yeni bir yaptırım uygulaması.

ISCO VE LUNIN'İN ŞAMPİYONLUKLARI GEÇERLİ SAYILMAYACAK

Bu kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 1 dakika bile süre alamayan Isco ve Lunin'in şampiyonlukları geçerli sayılmayacak. Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Isco'nun adı Galatasaray ile anılıyor.

