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Son dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için soruşturma başlattı!

31.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelmiş; mücadele, İspanyol devinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Ancak finalin önüne geçen birçok olay meydana gelmiş ve karşılaşma saatinden tam 36 dakika gecikmeli başlamıştı. UEFA, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için soruşturma başlattı!

Son dakika haberleri: UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin yarım saatten fazla geç başlamasına neden olan olaylara ilişkin bağımsız bir rapor hazırlandığını duyurdu.

KAPSAMLI ŞEKİLDE İNCELEME

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UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanan finalde söz sahibi tüm kuruluşların, karar verme süreçleri, sorumluluk ve davranışları kapsamlı şekilde incelenecek.

BAĞIMSIZ RAPOR DERLENECEK

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Portekizli Dr. Tiago Brandao Rodrigues'in liderlik edeceği inceleme sürecinin ardından bağımsız bir rapor derlenecek. Brandao Rodrigues, bu süreçte bağımsız statüsünü garanti altına almak için görevi karşılık almadan yerine getirecek. İlgili taraflardan kanıtlar toplanacak ve bağımsız rapor tamamlandıktan sonra bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.

36 DAKİKA GEÇ BAŞLAMIŞTI

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Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıcı, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmiş ve maç 36 dakika geç başlamıştı.

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