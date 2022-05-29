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Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin canlı yayınında ilginç an! Şaştı kaldı...

29.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maç öncesinde TV8 spikeri Gökhan Abdik, canlı yayında Şampiyonlar Ligi kupasını izleyicilere gösterdi. Abdik'in kupayı sunduğu anda organizasyon görevlisinin bir anda kupayı alıp gitmesinin ardından ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin canlı yayınında ilginç an! Şaştı kaldı...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade De France'ta karşılaştı.

KUPAYI CANLI YAYINDA SERGİLEDİ

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Dev final öncesinde TV8 spikeri Gökhan Abdik, Şampiyonlar Ligi kupasını canlı yayında sergiledi.

"3 GÜNDÜR UĞRAŞIYORUZ" DEDİ, 3 SANİYEDE GİTTİ

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Abdik, "Kupayı rica ettik UEFA'dan. Kupa bize geldi. Yaklaşık 3 gündür kupanın yayına çıkması için uğraşıyoruz." sözlerini söylerken, organizasyon görevlisi canlı yayına girerek kupayı alıp, götürdü.

ÖNCE YÜZÜ DÜŞTÜ SONRA GÜLDÜ

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Kupanın canlı yayından götürülmesi sonrasında Gökhan Abdik'in önce yüzü düştü ancak sonrasında tecrübeli spiker de durumu gülerek karşıladı.

O anlar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

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