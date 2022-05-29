Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin canlı yayınında ilginç an! Şaştı kaldı...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade De France'ta karşılaştı.
Dev final öncesinde TV8 spikeri Gökhan Abdik, Şampiyonlar Ligi kupasını canlı yayında sergiledi.
Abdik, "Kupayı rica ettik UEFA'dan. Kupa bize geldi. Yaklaşık 3 gündür kupanın yayına çıkması için uğraşıyoruz." sözlerini söylerken, organizasyon görevlisi canlı yayına girerek kupayı alıp, götürdü.
Kupanın canlı yayından götürülmesi sonrasında Gökhan Abdik'in önce yüzü düştü ancak sonrasında tecrübeli spiker de durumu gülerek karşıladı.
O anlar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
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