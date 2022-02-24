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Son dakika… Ukrayna’daki Türk vatandaşı paylaştı: Sığınaklara iniyoruz!

24.02.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını başlatmasının ardından bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü. Halk büyük bir panik içinde sığınaklara iniyor. Şehirdeki benzin istasyonları, marketler ve ATM’lerin önünde uzun kuyruklar var. Odessa’daki Türk vatandaşı Sinan Bayraklı ise sosyal medya hesabından sığınaklara sığındıkları anların görüntülerini paylaştı. İşte Ukrayna’dan gelen son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından, başkent Kiev’de büyük bir panik yaşanırken bölgeden görüntüler gelmeye devam ediyor. Tüm dünya olup bitenleri yakından takip ederken dün geceden bu yana bölgede birçok patlama yaşandı. Yaşanan patlamalar sonucunda bir çok insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Halkın bir kısmı şehirleri terk etmeye çalışsa da hala bölgede kalan bir çok sivil insan bulunuyor. İnsanlar paniğe kapılmaya başladı. Bölgeden gelen görüntülerde göre, benzin istasyonlarında, bakkallarda, su satıcılarında ve banka ATM’lerinde uzun kuyruklar oluştu.
Bölgede yaşayan Türklerden de haberler gelmeye başladı. Siren seslerinin ardından, sığınaklara sığınmaya başlayan insanların görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

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UKRAYNA’DAKİ TÜRK VATANDAŞI ANLATTI: VAZİYET KÖTÜ!

Ukrayna’nın Odessa kentinde yaşayan Sinan Bayraklı isimli bir Türk vatandaşının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler ise dikkat çekti. Bayraklı paylaştığı bir videoda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sabahleyin Putin’in açıklamasından sonra Odesa’da ilk patlamalar duyuldu. Çocuklar tabi panik halinde onları yanda bir sığınak var. Oraya emniyete aldım. Türk komşumuz da var onunla beraber buradan bir çıkış planı yapmaya çalışıyoruz. Odessa’ya amfibi harekat olduğu söyleniyor. Şu an sokağa çıkıp da herhangi bir yere gitmeye çalışmıyoruz güvenli olacağını düşünmüyorum. Durum vaziyet kötü.”

‘SIĞINAKLARA İNİYORUZ’

Sinan Bayraklı paylaştığı bir diğer videoda ise komşuları ile birlikte sığınaklara indikleri anları yayınlayarak ”Komşularla hepimiz sığınaklara iniyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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