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Son dakika: Ünal Aysal başkanlığa aday mı? Resmen açıkladı!

31.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray, oldukça hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Sarı - kırmızılı kulüp, başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonucunda seçime gitmek zorunda kalmıştı. Aday olup olmayacağı merak edilen Ünal Aysal ise kararını resmen açıkladı.

Son dakika: Ünal Aysal başkanlığa aday mı? Resmen açıkladı!

Son dakika: Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrasında sarı - kırmızılı camia, seçime gitmek zorunda kalmıştı. 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü seçimli kongre öncesinde Ünal Aysal'ın aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

Ünal Aysal, yaptığı açıklamayla Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.

İŞTE AYSAL'IN SÖZLERİ...

"TEVECCÜHE TEŞEKKÜR EDERİM"

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Genel Kurul ve Divan Kurulu üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübümüzün 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu sonrası Sayın Burak Elmas ve Başkanı olduğu Yönetim Kurulu erken seçim kararı aldı. Gerek kulüp üyeleri olan dostlarım, gerekse geçmişteki bizim başarılı dönemimize özlem duyan taraftarlarımızdan gelen tekrar Başkanlık görevine talip olmam konusundaki yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür ediyorum.

"DETAYLI DÜŞÜNME FIRSATI BULDUM"

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Bu vesile ile bu şerefli görevi daha önce deneyimlemiş bir kulüp üyesi olarak 117 yaşını idrak eden Galatasarayımıza bugünün gerçekleri doğrultusunda nasıl daha faydalı olabilirim diye tekrar ve detaylı düşünme fırsatı buldum.

"KAPTAN KÖŞKÜNDE OLMAK YERİNE..."

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Bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine, arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın, başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık.

"BULGU VE ÖNERİLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"

Bulgu ve önerilerimizi yeni Başkan ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile paylaşıp, sonra Divan ve Genel Kurulumuzun onaylarına sunmanın daha yararlı olacağına inanıyoruz.

"ARKA PLANDA KALACAĞIM"

Kendi yönümden de baktığımda, Genel Kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine, sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum.

"BAŞKAN VE YÖNETİMİNE BAŞARILAR"

Bu vesile ile tekrar bana gösterilen teveccüh ve desteğe teşekkür ediyor, seçilecek Başkan ve Yönetimine üstün başarılar diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Galatasaray Futbol Kulübü
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