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Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti

06.03.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş (93), bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

10 yıldır Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı, bu sabah hayatını kaybetti.

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Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu:
"Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek."

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