Son dakika: Ve Galatasaray'da geri sayım başladı! İki yıldızın transferinin açıklanması an meselesi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş'la girdiği yarıştan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine transferlerini yetiştirmek isteyen sarı - kırmızılılarda geçen sezonun ara transfer döneminde kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisi alınmıştı.
Milli futbolcunun 2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılılarda öncelik orta saha ve sol bek transferlerine verildi.
Orta sahanın ortasına Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes'i getirmeyi hedefleyen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Aslan'ın PSG'yi de ikna ettiği öğrenildi.
Fanatik'in haberine göre Ligue 1 devi, Arjantinli yıldızı 4 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a vermeyi kabul etti.
Paredes'in yanı sıra sol bek transferi için de planlamasını yapan sarı - kırmızılıların Angelino hamlesi için de sona yaklaştığı kaydedildi.
Leipzig forması giyen İspanyol sol bekle el sıkıştığı ifade edilen Galatasaray'ın, kulüple de yapılan pazarlıklarda son aşamaya geldiği belirtildi.
Galatasaray Yönetimi'nin hafta başında Angelino transferini bitirerek Okan Buruk'un elini rahatlatmayı hedeflediği öne sürüldü.