Son dakika: Ve Galatasaray'da geri sayım başladı! İki yıldızın transferinin açıklanması an meselesi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş'la girdiği yarıştan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine transferlerini yetiştirmek isteyen sarı - kırmızılılarda geçen sezonun ara transfer döneminde kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisi alınmıştı.

İLK TRANSFER KAAN AYHAN OLMUŞTU

Milli futbolcunun 2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılılarda öncelik orta saha ve sol bek transferlerine verildi.

PAREDES'TE İŞLEM TAMAM

Orta sahanın ortasına Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes'i getirmeyi hedefleyen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Aslan'ın PSG'yi de ikna ettiği öğrenildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre Ligue 1 devi, Arjantinli yıldızı 4 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a vermeyi kabul etti.

ANGELINO DA BİTİYOR

Paredes'in yanı sıra sol bek transferi için de planlamasını yapan sarı - kırmızılıların Angelino hamlesi için de sona yaklaştığı kaydedildi.

PAZARLIKLARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Leipzig forması giyen İspanyol sol bekle el sıkıştığı ifade edilen Galatasaray'ın, kulüple de yapılan pazarlıklarda son aşamaya geldiği belirtildi.

Galatasaray Yönetimi'nin hafta başında Angelino transferini bitirerek Okan Buruk'un elini rahatlatmayı hedeflediği öne sürüldü.



