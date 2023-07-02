SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Ve Galatasaray'da geri sayım başladı! İki yıldızın transferinin açıklanması an meselesi...

Son dakika: Ve Galatasaray'da geri sayım başladı! İki yıldızın transferinin açıklanması an meselesi...

02.07.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde oynanacak olan maçlar öncesi takviyelerini tamamlamak isteyen sarı - kırmızılılar, ilk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını açıklamıştı. Aslan'ın gündeminde bulunan Leandro Paredes ve Angelino'nun transferleri için de sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş'la girdiği yarıştan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine transferlerini yetiştirmek isteyen sarı - kırmızılılarda geçen sezonun ara transfer döneminde kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisi alınmıştı.

İLK TRANSFER KAAN AYHAN OLMUŞTU

5659515

Milli futbolcunun 2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılılarda öncelik orta saha ve sol bek transferlerine verildi.

PAREDES'TE İŞLEM TAMAM

2023-06-19T165529Z_354254486_RC2DM1AIHGRU_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-IDN-ARG-REPORT

Orta sahanın ortasına Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes'i getirmeyi hedefleyen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Aslan'ın PSG'yi de ikna ettiği öğrenildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

FYreCsDX0AAdjFQ

Fanatik'in haberine göre Ligue 1 devi, Arjantinli yıldızı 4 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a vermeyi kabul etti.

ANGELINO DA BİTİYOR

FKbtLVJXEAMXzw1

Paredes'in yanı sıra sol bek transferi için de planlamasını yapan sarı - kırmızılıların Angelino hamlesi için de sona yaklaştığı kaydedildi.

PAZARLIKLARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

FNGd2bTXwAIWkWH

Leipzig forması giyen İspanyol sol bekle el sıkıştığı ifade edilen Galatasaray'ın, kulüple de yapılan pazarlıklarda son aşamaya geldiği belirtildi.

Galatasaray Yönetimi'nin hafta başında Angelino transferini bitirerek Okan Buruk'un elini rahatlatmayı hedeflediği öne sürüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, transferi resmen açıkladı!Galatasaray, transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'de transfer bitiyor!Fenerbahçe'de transfer bitiyor!
Futbolda devrim gibi karar!Futbolda devrim gibi karar!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika haberler angelino galatasaray leandro paredes son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak verildi spor tot n dakika haberleri spor to kaan ay

En Çok Okunan Haberler

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Günlerdir sürüyordu! Ses kaydı ortaya çıktı

Günlerdir sürüyordu! Ses kaydı ortaya çıktı

Merih Demiral'a özel telefon! 'Yuvana dön, şampiyon ol!'

Merih Demiral'a özel telefon! 'Yuvana dön, şampiyon ol!'

Fenerbahçe'de transfer bitiyor!

Fenerbahçe'de transfer bitiyor!

Beşiktaş, ilk transferini duyurdu!

Beşiktaş, ilk transferini duyurdu!

Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu!

Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.