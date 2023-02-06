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  4. SON DAKİKA: Volkan Demirel'in ardından Gökhan Zan da açtığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı! "Ne olur yardım edin, şarjım bitecek"

SON DAKİKA: Volkan Demirel'in ardından Gökhan Zan da açtığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı! "Ne olur yardım edin, şarjım bitecek"

06.02.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin yankıları devam ederken, Hatay'da bulunan eski futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla yardım istedi. Gözyaşları içinde son durumu aktaran Gökhan Zan "Hatay bitti" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok ilinde hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde en 10 şehir etkilendi. Depremden etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay için Eski futbolcu Gökhan Zan çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabında canlı yayın açan oyuncu deprem sonrası Hatay'da yaşanan ciddiyeti aktardı. Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Gökhan Zan, Hatay için yardım çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

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Kentteki son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Zan paylaşımına "Allahım yardım Hatay bitti yalvarıyorum sesimizi duyun internet yok su yok yardım yok kimse yok hatay terkedilmiş ne olur sesimizi duyurun ne olur sesimiz olun yalvarıyorum" notunu düştü.

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CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

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Öte yandan sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Gökhan Zan gözyaşlarıyla yardım talebinde bulundu. Eski futbolcu açtığı yayında "Nolur sesimiz olun çok kötüyüz, herkes enkaz altında millet yalvıyor kurtarılmak için, kimse yok yardım eden yok nolur sesimiz olun yalvarıyorum, herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor, halk perişan durumda." dedi.

"YALVARIYORUM SESİMİZİ DUYUN, ŞARJIM BİTECEK..."

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Sizleri tanımıyorum ama yalvarıyorum diyen Gökhan Zan "İnsanlar evlerine giremiyor, yardım yok, su yok, kimse kimseye ulaşamıyor. Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hiç bir şey yapamıyoruz. Ne olur sesimiz olun! Tanımıyorum kimseyi ama yalvarıyorum hepimiz çok kötüyüz, çok zor internet buldum şarjım da bitecek. Elimden hiç bir şey gelemiyor yardım eden yok, kimse yok burada. Hatay bitmiş, yalvarıyorum ne olur sesimizi duyurun." ifadelerini kullandı.


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