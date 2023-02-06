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Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş deprem esnasında balkondan atladı, hastaneye kaldırıldı!

06.02.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Birçok sporcunun da etkilendiği depremde Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki futbolcusu Barış Başdaş'ın depremde ayağından ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş deprem esnasında balkondan atladı, hastaneye kaldırıldı!
Barış Başdaş

Barış Başdaş

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin yaralı sarılmaya devam ederken, acı bilançoda ortaya çıkmaya başladı.

KURTARILMAYI BEKLİYORLAR

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8 ilde şiddetli şekilde hissedildiğini duyurulan ve Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hissedilen depremden sporcular da hayli etkilenirken, Yeni Malatyaspor ve Hatayspor'un bazı futbolcuları enkaz altında kaldı. Güreşçiler, voleybolcular da hala enkaz altında kurtarılmayı bekliyorlar.

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2. KATTAN ATLADI

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Öte yandan Yeni Malatyaspor'da forma giyen 33 yaşındaki Barış Başdaş'ın menajeri Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulundu. Başdaş'ın menajeri Serdar Topçu, yaptığı açıklamada oyuncusunun deprem sırasında 2. kattaki evinin balkonundan atladığını ve ayağından ciddi şekilde yaralanıp hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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