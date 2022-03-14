Son dakika… Yayın ihalesi açıklaması! TRT ve Saran Group duyurdu…

Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesinde süreç devam ediyor. TFF'nin sözleşme için yetki verdiği Saran Group, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni teslim ettiğini duyurdu.
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için sözleşme imzalama hakkına sahip olan Saran Group'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız."
PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları. Saran Group'un paket 1-B için imzaladığı tutar 324 milyon lira.
PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları. Paket 1-C için imzalanan tutar 30 milyon lira.
PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları için Saran Group 16 milyon 200 bin liralık sözleşme imzaladı.
PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı. Bu paket için Saran Group 5 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı ve TFF'ye iletti.
PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı. Paket 3'ün değeri ise 6 milyon dolar.
TRT teklif verdiği iki paket için sözleşme imzaladığını duyurdu. TRT'den yapılan açıklamada, ''TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF’ye teslim ettik'' denildi.
PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları
PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları
Saran Group ve TRT'nın açıklamaları sonrasında gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin kısa sürede ihaleyle ilgili son kararı vermesi bekleniyor.
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