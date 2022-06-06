Son dakika: Yıldız futbolcu Galatasaray'a haber yolladı! "Beni alın!"

Son dakika transfer haberleri: Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle kiralık olarak forma giyen Mahmoud Trezeguet, Aston Villa'ya geri döndü. Mısırlı kanat oyuncusunun kariyerini ise İngiltere'de sürdürmek istemediği bildirildi.

27 yaşındaki yıldızın, menajerler aracılığı ile başkan adaylarına haber gönderdiği ve Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi. Trezeguet, daha önce de birçok kez sarı - kırmızılı ekibin radarına girmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

GEÇEN SEZON NELER YAPTI?

Trezeguet, geçen sezon Medipol Başakşehir'de yarım dönem oynadı ve 13 maçta 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, Aston Villa'da ise 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

EN PARLAK DÖNEMİ KASIMPAŞA'DA

Hatırlanacağı üzere futbolcu, 2017-18 sezonunda çok başarılı bir grafik çizmişti. Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 33 maçta 16 gol 6 asistlik katkı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.



