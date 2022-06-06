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Son dakika: Yıldız futbolcu Galatasaray'a haber yolladı! "Beni alın!"

06.06.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim beklenirken transfer haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Sarı - kırmızılılarda Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak. Geride bıraktığımız sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Mahmoud Trezeguet'nin iki başkan adayına da haber gönderdiği ve "Beni Galatasaray'a alın" dediği ortaya çıktı. Adayların ise seçim sonrasında bu transferi değerlendireceği ifade edildi.

Son dakika: Yıldız futbolcu Galatasaray'a haber yolladı! "Beni alın!"

Son dakika transfer haberleri: Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle kiralık olarak forma giyen Mahmoud Trezeguet, Aston Villa'ya geri döndü. Mısırlı kanat oyuncusunun kariyerini ise İngiltere'de sürdürmek istemediği bildirildi.

27 yaşındaki yıldızın, menajerler aracılığı ile başkan adaylarına haber gönderdiği ve Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi. Trezeguet, daha önce de birçok kez sarı - kırmızılı ekibin radarına girmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

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GEÇEN SEZON NELER YAPTI?

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Trezeguet, geçen sezon Medipol Başakşehir'de yarım dönem oynadı ve 13 maçta 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, Aston Villa'da ise 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

EN PARLAK DÖNEMİ KASIMPAŞA'DA

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Hatırlanacağı üzere futbolcu, 2017-18 sezonunda çok başarılı bir grafik çizmişti. Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 33 maçta 16 gol 6 asistlik katkı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.


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