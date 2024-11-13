Son dakika | YKS ve KPSS tarihleri belli oldu! İşte ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimi

Son dakika haberi: ÖSYM duyurdu, 2025 yılı sınav tarihleri belli oldu!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre; 2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne 13 Kasım 2024 günü saat 11.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.