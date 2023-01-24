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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

24.01.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi. Galatasaray'ın seribaşı takımlar arasında yer almadığı kura çekiminde dev eşleşmeler gerçekleşti. Beşiktaş'ın bir önceki turda elendiği turnuvada eşleşmelerin tamamı belli oldu.

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe-Kayserispor

Sivasspor-Gaziantep FK

Galatasaray - Başakşehir

MKE Ankaragücü - Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Gaziantep FK // Fenerbahçe-Kayserispor

Galatasaray - Başakşehir // MKE Ankaragücü - Trabzonspor

BEŞİKTAŞ SON 16’DA ELENDİ

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Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş’ın son 16 turunda Ankaragücü’ne penaltılarla elenmişti.

SERİBAŞI TAKIMLAR:

· Demir Grup Sivasspor
· Fenerbahçe
· Medipol Başakşehir
· Trabzonspor

SERİBAŞI OLMAYANLAR:

· Galatasaray
· Gaziantep FK
· MKE Ankaragücü
· Yukatel Kayserispor


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