Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Fenerbahçe-Kayserispor
Sivasspor-Gaziantep FK
Galatasaray - Başakşehir
MKE Ankaragücü - Trabzonspor
Sivasspor-Gaziantep FK // Fenerbahçe-Kayserispor
Galatasaray - Başakşehir // MKE Ankaragücü - Trabzonspor
Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş’ın son 16 turunda Ankaragücü’ne penaltılarla elenmişti.
SERİBAŞI TAKIMLAR:
· Demir Grup Sivasspor
· Fenerbahçe
· Medipol Başakşehir
· Trabzonspor
SERİBAŞI OLMAYANLAR:
· Galatasaray
· Gaziantep FK
· MKE Ankaragücü
· Yukatel Kayserispor