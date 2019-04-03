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Son derece eğlenceli: Nitrojen dondurmayı yiyenlerin ağzından duman çıkıyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

Mersin'deki bir işletmenin müşterilerine sunduğu dondurma ilgi görüyor. Nitrojen olarak bilinen sıvı azot kullanılarak imal edilen ve tüketildiğinde ağızdan duman tabakası çıkması ile dikkat çeken dondurma, yaz ayları öncesinde eğlenceli bir serinlik vaat ediyor.

Son derece eğlenceli: Nitrojen dondurmayı yiyenlerin ağzından duman çıkıyor!

Geleneksel dondurma anlayışından farklı bir lezzet sunmak isteyen bir şirket, ABD menşeili bir ürünü Türkiye'deki vatandaşlarla buluşturdu.

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Özel tanklarda muhafaza edilen nitrojenin şeker ve tahıl bezelerinin üzerine dökülmesi ile servis edilen ve yiyen kişinin ağız ve burnundan duman çıkması ile dikkat çeken 'Ejderha Nefesi' isimli ürün, gençlerin ilgi odağı oldu.

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Mersin'de yaşayan Aykut Özçete de markanın kentteki ilk temsilcisi olarak hizmet vermeye başladı. Farklı bir lezzet tatmak ve sıra dışı bir deneyim yaşamak için Özçete'nin şehir merkezindeki işletmesine gelenler, yaşadıkları eğlenceli anları cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına alıyor. Yiyenin adeta ejderhaya dönüştüğü bu dondurma, sıcak iklimi ile bilinen Mersin'de eğlenceli bir serinlik sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ejderha nefesi nitrojenli dondurma

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