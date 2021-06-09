Son dönemde yıldızı parlayan Madelyn Cline, Knives Out 2 filminin kadrosuna dahil edildi

Netflix’in sevilen yapımlarından biri olarak kabul edilen Outer Banks dizisinde gösterdiği oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Madelyn Cline ilk sinema filmi için anlaşma imzaladı. Başrol Daniel Craig'e katılacak olan yıldızla birlikte Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson ve Edward Norton da devam filminde yer alacak.

Filmin konusu ve vizyon tarihine dair kesin bilgiler yer almasa da Knives Out hayranları serinin devam filmini büyük bir merakla bekliyor.



