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Patatesin en lezzetli tariflerinden biri: Son dönemin en meşhurlarından ezme patates tarifi!

07.12.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızca Türk mutfağında değil, dünya mutfaklarında da patatesli yemeklerin her çeşidine rastlamak mümkün. Kızartmasından fırınlamasına, salatasından oturtmasına, köftesinden kekine kadar farklı tariflerle sofralarımızı süsleyen patates, bu tarifle bir kez daha gönülleri kazanıyor. İşte herkesin severek pişireceği, yapımı kolay, yemesi oldukça keyifli, son dönemin en meşhurlarından ezme patates tarifi!

Patatesin en lezzetli tariflerinden biri: Son dönemin en meşhurlarından ezme patates tarifi!

Patates mutfaklarda en sık kullanılan sebzelerden biri. Pek çok yemeğe giren patates her yaşa ve damak tadına da uygun. Yapımı oldukça kolay ezme patates tarifi de son dönemde oldukça popüler hale geldi. Biz de sizin için kahvaltıda, akşam yemeklerinde veya atıştırmalık olarak tek başına tüketebileceğiniz, pratik ve lezzetli bir ezme patates tarifi hazırladık.

EZME PATATES TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kg haşlamaya uygun patates

  • Su

  • Tuz

SOSU İÇİN

  • Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ veya zeytinyağı

  • Kekik

  • Pul biber

  • Tuz

  • Biberiye

  • Kırmızı toz biber

ÜZERİ İÇİN

  • Rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

  • Kabuklarıyla kullanılacağı için patateslerinizi güzelce yıkayın.

  • Yıkadığınız patatesleri bir tencereye aldıktan sonra su ve tuzunu ilave edin.

  • Bu sırada fırınınızı alt üst konumunda 200 dereceye ayarlayın.

  • Patatesleriniz haşlanırken sosunu hazırlamaya başlayın.

  • Yağ, kekik, pul biber, tuz, biberiye ve kırmızı toz biberi bir kabın içerisinde karıştırın.

  • Baharatların miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da karışımın içine ekleyebilirsiniz.

  • Patatesler dağılmayacak kadar haşlandığında ocaktan alın ve suyunu süzüp kurumaları için bekletin.

  • Kuruyan patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

  • Bir bardağın arka kısmıyla patatesleri üzerine bastırarak ezin.

  • Bu işlemi bütün patatesler için uygulayın.

  • Ezdiğiniz patateslerin üzerine hazırlamış olduğunuz sosu bir fırça yardımıyla sürün.

  • Sosu patateslerin her tarafına yedirmeye çalışın.

  • Sosa buladığınız patateslerinizi önceden ısıttığınız fırına atın ve kızarmasını bekleyin.

  • Patatesleriniz kızarmaya başladıktan sonra, fırından çıkarmanıza biraz kala rendelenmiş kaşar peynirini patateslerin üzerine serpiştirin.

  • En son kaşar peyniri de eriyince patateslerinizi fırından çıkarın.

  • Sıcacık ve lezzetli ezme patateslerinizi servis tabağına alın. Afiyet olsun.


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