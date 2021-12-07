Patatesin en lezzetli tariflerinden biri: Son dönemin en meşhurlarından ezme patates tarifi!

Patates mutfaklarda en sık kullanılan sebzelerden biri. Pek çok yemeğe giren patates her yaşa ve damak tadına da uygun. Yapımı oldukça kolay ezme patates tarifi de son dönemde oldukça popüler hale geldi. Biz de sizin için kahvaltıda, akşam yemeklerinde veya atıştırmalık olarak tek başına tüketebileceğiniz, pratik ve lezzetli bir ezme patates tarifi hazırladık.

EZME PATATES TARİFİ

MALZEMELER

1 kg haşlamaya uygun patates

Su

Tuz

SOSU İÇİN

Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ veya zeytinyağı

Kekik

Pul biber

Tuz

Biberiye

Kırmızı toz biber

ÜZERİ İÇİN

Rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

Kabuklarıyla kullanılacağı için patateslerinizi güzelce yıkayın.

Yıkadığınız patatesleri bir tencereye aldıktan sonra su ve tuzunu ilave edin.

Bu sırada fırınınızı alt üst konumunda 200 dereceye ayarlayın.

Patatesleriniz haşlanırken sosunu hazırlamaya başlayın.

Yağ, kekik, pul biber, tuz, biberiye ve kırmızı toz biberi bir kabın içerisinde karıştırın.

Baharatların miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da karışımın içine ekleyebilirsiniz.

Patatesler dağılmayacak kadar haşlandığında ocaktan alın ve suyunu süzüp kurumaları için bekletin.

Kuruyan patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Bir bardağın arka kısmıyla patatesleri üzerine bastırarak ezin.

Bu işlemi bütün patatesler için uygulayın.

Ezdiğiniz patateslerin üzerine hazırlamış olduğunuz sosu bir fırça yardımıyla sürün.

Sosu patateslerin her tarafına yedirmeye çalışın.

Sosa buladığınız patateslerinizi önceden ısıttığınız fırına atın ve kızarmasını bekleyin.

Patatesleriniz kızarmaya başladıktan sonra, fırından çıkarmanıza biraz kala rendelenmiş kaşar peynirini patateslerin üzerine serpiştirin.

En son kaşar peyniri de eriyince patateslerinizi fırından çıkarın.

Sıcacık ve lezzetli ezme patateslerinizi servis tabağına alın. Afiyet olsun.



