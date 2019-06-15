Son Durak filmi gibi kaza! Kamyondan uçan sunta parçası aracı biçmiş

Son Durak filminde polis aracının ön camından giren kütük ile başlayan kaza sahnesini anımsarsınız, ön camdan bir şey girmesi çok nadir görülmüyor. Biraz sonra göreceğiniz bu kazalar sonrası ağzınız açık kalabilir. İşte Allah kimsenin başına vermesin diyeceğiniz o kazalar...

Her kaza ürkütücü ve tehlikelidir. Trafikte seyrederken yaşanabilecek şeyleri düşünürseniz hiç trafiğe çıkmamanız gerekir. Siz son derece dikkatli olsanız bile başkalarının hataları sonucu başınıza bir kaza gelmesi ihtimali her zaman vardır. Son Durak filminde kamyondan düşen kütük ile başlayan kaza sahnesini anımsarsınız. İşte araca ön camdan bir şey girmesi sonucunda yaşanan kazalar çok nadir görülen bir kaza türü değil. Aşağıda göreceğiniz kazalar arasında neyse ki ölümle sonuçlananı yok, ancak görmesi bile insanı ürkütmeye yetiyor.

1- Öndeki aracın çarptığı kaplumbağanın arkadaki aracın ön camından içeri girmesi!

2- Otoyolda hızla ilerlerken bir anda ön cama kürek sağlanması!

3-Bu tam Son Durak filmi, bir kamyondan düşen elik kiriş araca kafadan girmiş. Şoför kıl payı kurtulmuş.