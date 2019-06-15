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Son Durak filmi gibi kaza! Kamyondan uçan sunta parçası aracı biçmiş

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
YAŞAM  | 15.06.2019 08:12 | Son Güncelleme

Görür görmez akıllara “Son Durak” filmini getirecek bu kazalar, sadece görselleriyle bile yüreğinizi ağzınıza getirecek.

Son Durak filmi gibi kaza! Kamyondan uçan sunta parçası aracı biçmiş

Son Durak filminde polis aracının ön camından giren kütük ile başlayan kaza sahnesini anımsarsınız, ön camdan bir şey girmesi çok nadir görülmüyor. Biraz sonra göreceğiniz bu kazalar sonrası ağzınız açık kalabilir. İşte Allah kimsenin başına vermesin diyeceğiniz o kazalar...

Her kaza ürkütücü ve tehlikelidir. Trafikte seyrederken yaşanabilecek şeyleri düşünürseniz hiç trafiğe çıkmamanız gerekir. Siz son derece dikkatli olsanız bile başkalarının hataları sonucu başınıza bir kaza gelmesi ihtimali her zaman vardır. Son Durak filminde kamyondan düşen kütük ile başlayan kaza sahnesini anımsarsınız. İşte araca ön camdan bir şey girmesi sonucunda yaşanan kazalar çok nadir görülen bir kaza türü değil. Aşağıda göreceğiniz kazalar arasında neyse ki ölümle sonuçlananı yok, ancak görmesi bile insanı ürkütmeye yetiyor.

1- Öndeki aracın çarptığı kaplumbağanın arkadaki aracın ön camından içeri girmesi!

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2- Otoyolda hızla ilerlerken bir anda ön cama kürek sağlanması!

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3-Bu tam Son Durak filmi, bir kamyondan düşen elik kiriş araca kafadan girmiş. Şoför kıl payı kurtulmuş.

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4-Öndeki araçtan fırlayan (!) balta arkadaki aracın ön camına saplanmış.

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5-Takip mesafesinin önemi…

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6-Öndeki kamyondan uçan büyük bir sunta parçası aracı adeta biçmiş, şoför yaralı kurtulmuş.

6kapak resmi

7-Nereden geldiği belli olmayan bir kalas aracın ön camından içeri dalmış.

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8-Yine uçan bir sunta parçası araca saplanmış. Araçtaki iki kişi de hafif yaralarla kurtulmuş.

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9-Ön cama adeta saplanan bir odun parçası.

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10- Sakin sakin ilerlerken birden ağaçtan kopan dal parçasının aracın içine girmesi, yaralı yok.

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11-Öndeki kamyondan uçan bir buz parçasının sebep olduğu hasar.

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12- Yol üzerinde bulunan bir parçanın fırlaması sonucu ortaya çıkan kaza.

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13-Öndeki kamyondan uçarak gelen levye!

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14-Römork bağlantı parçasının ön camdan içeri girmesini kim bekler ki?

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15-Sadece araç parçaları, yoldaki artıklar mı? Hayvanlar da kazalara yol açabiliyor, araca çarpan bu pelikan gibi.

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16-Üstten geçen raylı sistemden düşen kiriş tam ortadan araca saplanıyor. Neyse ki ciddi bir yaralanma yok.

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17-Yetersiz bağlama, hesap hatası, kurallara uymayan yükleme neticesinde ortaya çıkan bir kaza. Ölümün kıyısından dönmek bu olsa gerek.

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18-Araca ön camdan giren iki kalasın arasında kalarak hayata tutunmak, yer İngiltere, şoför iyi.

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Anahtar Kelimeler:
Son Durak filmi kaza trafik

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