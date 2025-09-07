Son gün telaşı! Tatil bitti, ilk ders zili yarın çalacak: "Tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak"

Yarın okullar açılıyor. 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda uygulanacak.

Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu hafta okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

"TÜM İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE FİDAN DAĞITILACAK"

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanacak, ilk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.

Okullarda, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların yıl boyunca yürütülmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda, okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterilecek, tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında da yeni eğitim öğretim yılı boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları düzenlenecek.

Öte yandan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Yeni eğitim öğretim yılında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edildi. Yeni istihdamla birlikte okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

YENİDEN FORMA GİYECEKLER!

Bu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu da olacak. Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak.

Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek.

ÇARŞIYA AKIN ETTİLER!

Yeni eğitim-öğretim yılının yarın başlayacak olmasıyla birlikte, Eskişehir'deki okul kıyafeti satan mağazalar da adeta dolup taşıyor. Özellikle çarşı içindeki esnaf, okul alışverişini son güne bırakan aileler nedeniyle yoğun bir gün geçiriyor.

Okul kıyafetlerini tamamlamak için çarşıya akın eden veliler ve öğrenciler, mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum, 2025-26 eğitim yılının başlamasına çok az bir süre kala yaşanan son dakika telaşını gözler önüne seriyor. Esnaf da artan talebi karşılamak için canla başla çalışıyor.

İLK ARA TATİL 10-14 KASIM'DA!

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da yapılacak. Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona erecek.

