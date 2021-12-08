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Son günlerin en çok merak edilen ismi Sisi lakablı Seyhan Soylu kimdir? Cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu mu?

08.12.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flash TV'de haftaiçi her gün yayınlanan Al Sana Haber programının yapımcısı olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında. Her dönem adından söz ettiren ünlü ismin hayat hikayesi merak konusu oldu.

Son günlerin en çok merak edilen ismi Sisi lakablı Seyhan Soylu kimdir? Cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu mu?

Flash TV'de haftaiçi her gün yayınlanan Al Sana Haber programının yapımcısı ve sunucusu olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, bağlantıları ve herkesi tanımasıyla merak konusu oldu.

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Transeksüel olan Seyhan Soylu henüz ilk ergenlikte kadın olmaya karar verdi.

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55 yaşında olan Seyhan Soylu, 2020 yılında Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmesiyle gündeme gelmişti.

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Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir isimdir. Tanınmış bir çok kişinin menajerliğini yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında.

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1966 doğumlu ola Seyhan Soylu, Polis Akademisi'ne birincilikle girdi ancak kendi ifadesiyle "cinsel tercihinden dolayı şutlandı."

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Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile birlikte göz altına alınan Sisi, Semih Tufan Gülaltay’ın yandaşı olmakla itham edildi.

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Kendisini milliyetçi travesti olarak tanımlayan Seyhan Soylu'nun kolunda bozkurt dövmesi vardır. Bir dönem MHP'den teklif aldığını ama "MHP'yi zorda bırakmamak" için kabul etmediğini açıklamıştı.

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TURGUT ÖZAL'IN ÖNÜNDE SOYUNDU!

12 Eylül sonrası, Amerikalı eşcinsellerin sembolü turuncu "No No" tişörtü giyen Anavatan Parti'li Güneş Taner'i protesto için Turgut Özal'ın önünde soyundu. Bu nedenle içeriye alındı, onbeş gün işkence gördü.

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O olayı şöyle anlattı:

"Beni dövdüren emniyet müdürünü kendime âşık edip, sonra da onu bir dergiye kapak yapıp görevinden aldırdım. Böylece o onbeş günün intikamını aldım. Daha sonra rahmetli Turgut Özal'la da tanıştım. Yaptığımdan çok utandım, çocuksu bir duyguymuş o protesto."

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