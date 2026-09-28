Son güzellik trendi sosyal medyayı ikiye böldü: Erkekler kirpiklerini kestiriyor

Uzun kirpikler uzun yıllardır kadın güzelliğiyle ilişkilendirildi ve kozmetik sektöründe takma kirpiklerden kirpik uzatma uygulamalarına kadar pek çok ürün ve hizmetin ortaya çıkmasına neden oldu.

'DAHA ERKEKSİ GÖRÜNMEK' İÇİN KİRPİKLERİNİ KESTİRİYORLAR

Ancak bazı erkekler uzun kirpiklerin kendilerini daha feminen gösterdiğini düşünüyor. Özellikle sosyal medyada "looksmaxxing" olarak adlandırılan, fiziksel görünümü mümkün olduğunca ideal hale getirmeye odaklanan akımlarla ilişkilendirilen kirpik kısaltma uygulaması da bu anlayışın bir parçası haline geldi.

Sosyal medya platformlarında geçen yıldan itibaren erkeklerin kirpiklerini kestirdiği görüntüler paylaşılmaya başlandı. Başlangıçta kısa süreli bir sosyal medya akımı olarak görülen uygulamanın zaman içerisinde farklı ülkelerde de yayılmaya başladığı öne sürüldü.

KİRPİKLER SADECE ESTETİK AMAÇ TAŞIMIYOR!

Kirpiklerin görünüşten çok daha önemli bir işlevi bulunuyor. Gözleri dış etkenlerden koruyan kirpikler; toz, kir, ter ve ölü deri parçacıkları gibi maddelerin göze ulaşmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Kirpiklerin gözü koruyucu işlevi nedeniyle aşırı şekilde kısaltılması, gözlerde tahriş ve rahatsızlık gibi sorunlara yol açabilecek koşullar oluşturabilir.

Kirpikler zaman içerisinde yeniden uzasa da eski uzunluklarına ulaşmaları aylar sürebilir.

MAKASLA GÖZE BU KADAR YAKLAŞMAK CİDDİ RİSK TAŞIYOR

Uygulamanın bir diğer önemli riski ise kirpiklerin kesilmesi sırasında gözün doğrudan zarar görme ihtimali.

Göz çevresinde hareket eden keskin bir metal alet kullanılması, yapılacak küçük bir hatanın dahi göz kapağına veya gözün kendisine zarar vermesine neden olabilecek bir durum oluşturuyor. Bu nedenle yalnızca estetik bir amaçla kirpiklerin kısaltılması, beraberinde gereksiz bir risk de getirebilir.

UZUN KİRPİKLER "KADINLARA ÖZGÜ" DEĞİL

Kirpik uzunluğunun erkeklik ya da kadınlıkla doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin bilimsel bir dayanak bulunmuyor. Kirpiklerin uzunluğu ve yapısı büyük ölçüde genetik özelliklerle belirleniyor.

Bu nedenle uzun kirpiklere sahip olmak yalnızca kadınlara özgü bir özellik değil. Uzun kirpiklerin daha feminen, kısa kirpiklerin ise daha maskülen olduğu düşüncesi ise biyolojik bir gerçeklikten çok kültürel güzellik algılarıyla ilişkilendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÜZELLİK AKIMLARI TARTIŞMA YARATTI!

Kirpik kısaltma trendi, son yıllarda sosyal medyada ortaya çıkan sıra dışı güzellik uygulamalarının yeni örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Fiziksel görünümü değiştirmeye yönelik bazı akımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, uzmanlar özellikle göz çevresi gibi hassas bölgelerde yapılan uygulamalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Güzellik anlayışlarının zaman içerisinde değişebildiği görülürken, sosyal medyada popüler hale gelen her uygulamanın sağlık açısından güvenli olmadığı da bir kez daha gündeme geldi.