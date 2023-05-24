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Son hali çok konuşulmuştu! Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini gündem oldu

24.05.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu ikinci tur seçim için sandık başına gitti. Ünlü çiftin Almanya, Düsseldorf'ta oy kullandıktan sonra çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini çok konuşuldu.

Son hali çok konuşulmuştu! Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini gündem oldu

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde, ilk turda sonuç çıkmadı ve hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy alamayınca seçim ikinci tura kaldı. Yurt dışında ikinci tur seçim için oy kullanma işlemi başladı. Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu ise sandık başına koştu.

Ünlü çift Almanya, Düsseldorf'ta oy kullandı. İlk seçimde son hali çok konuşulan Pınar Tevetoğlu'nun bu defa seçim kombini gümdem oldu. Spor bir kombin ile sandık başına giden Tevetoğlu'nun tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Pınar Tevetoğlu 1

Beyaz spor ayakkabı, siyah pantalon ve açık kahve tonlarında kazak giymeyi tercih eden Pınar Tevetoğlu kombinini gold zincirli çanta ile tamamladı.

Bu kombini bazı kullanıcılar 'Ne kadar sıradan' diye yorumlarken bazıları da 'Çok mütevazi' diye yorumladı.

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Tarkan pınar tevetoğlu

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