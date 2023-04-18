Son maçta ağızları açık bırakmıştı! Okan Buruk yine kulübeye çekti

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 29'un hafta mücadelesinde lider Galatasaray hata yapmazken, en yakın takipçisi Fenerbahçe de kazanmayı bildi.
Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk yarısında puan kaybettiği takımlardan rövanşı almasını bildi. Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ardından Kayserispor'u yenerek hesap kapatan sarı-kırmızılıların Süper Lig'de bu sezon mağlup edemediği tek takım olarak Alanyaspor kaldı.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. 30. haftada Alanya deplasmanına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kazanan kadroyu bozmayacak.
Adana Demir ve Kayseri ilk 11'i Alanya'da sahada olacak. Muslera'nın önünde Boey- Nelsson-Abdülkerim-Adekubge görev yapacak. Orta saha Torreira-Oliveira ikilisine emanet. Kanatlarda Rashica ve Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens, ileri uçta İcardi gol arayacak. İtalyan yıldız Zaniolo yine maçın ikinci yarısında şans bulacak.
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol atan Zaniolo, son oynanan Kayserisrpo karşılaşmasında attığı muhteşem gole o maçı da boş geçmemişti.