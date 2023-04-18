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Son maçta ağızları açık bırakmıştı! Okan Buruk yine kulübeye çekti

18.04.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in zirvesinin sahibi Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluk üzerine kurulmuş durumda. Sarı-Kırmızılılar ligin 30'uncu haftasında Alanyaspor ile karşı karıya gelecek. Mücadele öncesi Okan Buruk'tan herkesi ters köşe yapan bir karar geldi. İşte detaylar...

Son maçta ağızları açık bırakmıştı! Okan Buruk yine kulübeye çekti
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 29'un hafta mücadelesinde lider Galatasaray hata yapmazken, en yakın takipçisi Fenerbahçe de kazanmayı bildi.

Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk yarısında puan kaybettiği takımlardan rövanşı almasını bildi. Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ardından Kayserispor'u yenerek hesap kapatan sarı-kırmızılıların Süper Lig'de bu sezon mağlup edemediği tek takım olarak Alanyaspor kaldı.

BURUK KADROYU BOZMUYOR

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İki ekip arasında ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. 30. haftada Alanya deplasmanına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kazanan kadroyu bozmayacak.

ZANIOLO YİNE KULÜBEDE

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Adana Demir ve Kayseri ilk 11'i Alanya'da sahada olacak. Muslera'nın önünde Boey- Nelsson-Abdülkerim-Adekubge görev yapacak. Orta saha Torreira-Oliveira ikilisine emanet. Kanatlarda Rashica ve Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens, ileri uçta İcardi gol arayacak. İtalyan yıldız Zaniolo yine maçın ikinci yarısında şans bulacak.

ÖYLE BİR GOL ATTI Kİ...

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Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol atan Zaniolo, son oynanan Kayserisrpo karşılaşmasında attığı muhteşem gole o maçı da boş geçmemişti.

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