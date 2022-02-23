Son Nefesime Kadar dizisinin Ferzan'ı Emre Kınay bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizi öncesi merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Son Nefesime Kadar, türü suç draması olan Happy Valley adlı İngiliz diziden uyarlandı. Peki Son Nefesime Kadar dizisinin Ferzan'ı Emre Kınay kimdir? Emre Kınay nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Emre Kınay'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı filmler haberimizde.

SON NEFESİME KADAR'IN FERZAN'I EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında Konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladığı Yüksek Lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.

1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu.

TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı.

2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydınile paylaştı.

2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.

Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosundaEmre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

EMRE KINAY NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

52 yaşındaki ünlü oyuncu Emre Kınay İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Emre Kınay birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

EMRE KINAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Güneşin Kızları (Haluk) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Firuz) (dizi)

2014 - İnşaat 2 (Ali) (sinema)

2014 - Sil Baştan (Avukat Yiğit Şen)(TV Dizisi)

2014 - Benimle Var Mısın?

2013 - Karınca Kapanı (Boks Antrenörü)

2013 - Güneşi Beklerken

2012 - Ustura Kemal

2011 - Evvel Zaman Hikayesi

2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri

2010 - Sensiz Yaşayamam

2009-2010 - Aile Reisi

2009 - Ah Kalbim

2009 - Güneşi Gördüm

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 - Kurtlar İmparatorluğu

2003 - Okul

2003 - İnşaat (Ömer Vargı)

2006-2008 - İki Aile

2006 - Kamyon

2005 - Seni Çok Özledim

2005 - Sen misin Değil misin?

2005 - Ölümüne Sevdalar

2004 - İstanbul Şahidimdir

2003 - Baba

2003 - Esir Şehrin İnsanları

2002 - Berivan

2001 - Yeditepe İstanbul

1999 - Yüzleşme

1999 - Baba

1999 - Yılan Hikayesi

Ödülleri :

1998 - Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: - Simyacı

2006 - Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet

2004 - 23. İstanbul Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat filmi

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2010 - Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro

2008 - Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro

2007 - Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2006 - Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro

2005 - Sınır : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2005 - Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2002 - İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1998 - Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1997 - Simyacı : Paaulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu

1993 - Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları

1992 - Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu edinen Son Nefesime Kadar, FOX TV'de 23 Şubat Çarşamba (bugün) saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

SON NEFESİME KADAR KONUSU NEDİR?

Son Nefesime Kadar, kızının ölümünün ardından, onun hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişinin cezaevinden çıktıktığı haberini alan bir kadının yıkılışını ve gelişen olayları anlatıyor.

SON NEFESİME KADAR UYARLAMA MI?

Son Nefesime Kadar, Kuzey İngiltere'de Calder Valley, Batı Yorkshire'da çekilen bir İngiliz suç draması televizyon dizisi Happy Valley'den uyarlandı.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Son Nefesime Kadar dizi karakterleri ve oyuncuları:

Mihri – Nurgül Yeşilçay

Ferzan – Emre Kınay

Vedat – Ertan Saban

Emel – Begüm Birgören

Gökçe – Rojda Demirer

Emre – Baran Bölükbaşı

Hazan – İpek Filiz Yazıcı

