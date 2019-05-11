Mynet Trend

Son şakalarını mezar taşları ile yapan insanlar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Komik mezar taşları ile mizah anlayışlarını mezara kadar götüren insanları sizler için bir araya getirdik. İşte ölseler de mizah anlayışları ölmeyen yurdum insanları...

Son şakalarını mezar taşları ile yapan insanlar!

Ölüm, ciddi bir meseledir. Bunu herkes kabul eder. Ancak öyle insanlar var ki 'Son şakasını yaptı' sözünün resmen vücut bulmuş halleri gibiler. Öldüklerinde bile güldürmeyi başaran bu insanlar gerçekten enteresan...

İlginç mizah anlayışlarını ölünce bile sürdüren insanları ve onların hem ilginç hem de komik mezar taşlarını sizler için bir araya getirdik.

İşte o mezar taşları...

1.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Kendisini 4 kız babası olarak tanıtıyor! İşte trajikomik hayatıKendisini 4 kız babası olarak tanıtıyor! İşte trajikomik hayatı
Bu görselde bulduğunuz surat sayısı öyle bir şeyin cevabı ki!Bu görselde bulduğunuz surat sayısı öyle bir şeyin cevabı ki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mezar taşları komik haberler komik fotoğraflar ölüm Mezar Taşı Eğlence

En Çok Okunan Trend Haberler

İzmir'de ortalık savaş alanına döndü!

İzmir'de ortalık savaş alanına döndü!

Nesli tükeniyor ve üst düzeyde korunuyor! Hatay'da görüntülendi

Nesli tükeniyor ve üst düzeyde korunuyor! Hatay'da görüntülendi

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

Burak Yılmaz'dan G.Saray'a gönderme

Burak Yılmaz'dan G.Saray'a gönderme

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendisini 4 kız babası olarak tanıtıyor! İşte yaşadığı trajikomik olaylar

Kendisini 4 kız babası olarak tanıtıyor! İşte trajikomik hayatı

Görselde bulabildiğiniz surat sayısıyla hafızanız arasında bir ilişki var!

Bu görselde bulduğunuz surat sayısı öyle bir şeyin cevabı ki!

Bir daha yatak odanızın kapısını açık bırakıp uyuyamayacaksınız!

Bir daha yatak odanızın kapısını açık bırakıp uyuyamayacaksınız!

Kimin aklına gelirdi! Erkekler kız arkadaşının fotoğrafını bastırıyor

Yok artık! Kız arkadaşlarının fotoğraflarını bastırıyorlar

Ev değil sanki müze! Her odası ayrı tarzda döşenmiş

Bu evin içi görenleri hayrete düşürüyor! Her odası...

158 kilo veren genç kız bacaklarıyla alay edenlere tarihi ayar verdi!

62 kiloya indi! Bacaklarıyla alay edenlere öyle bir şey yaptı ki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.