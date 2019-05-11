Son şakalarını mezar taşları ile yapan insanlar!

Ölüm, ciddi bir meseledir. Bunu herkes kabul eder. Ancak öyle insanlar var ki 'Son şakasını yaptı' sözünün resmen vücut bulmuş halleri gibiler. Öldüklerinde bile güldürmeyi başaran bu insanlar gerçekten enteresan...

İlginç mizah anlayışlarını ölünce bile sürdüren insanları ve onların hem ilginç hem de komik mezar taşlarını sizler için bir araya getirdik.

İşte o mezar taşları...





