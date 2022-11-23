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Son şampiyon geriden gelip kazandı! Avustralya, Fransa karşısında direnemedi

22.11.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa, gruptaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Danimarka ve Tunus ile de aynı grupta yer alan Fransa, o karşılaşmanın berabere bitmesinin ardından Avustralya'yı devirip gruptan çıkma adına büyük bir adım atmak istiyordu. Maçın henüz başında 1-0 geriye düşen Fransa hemen kendine geldi ve karşılaşmada öne geçti. İlk düdükten son düdüğe kadar üstün bir oyun oynayan Fransa sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon geriden gelip kazandı! Avustralya, Fransa karşısında direnemedi
Olivier Giroud

Olivier Giroud

FRA Fransa
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen son şampiyon Fransa ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Maça adeta 1-0 geride başlayan Fransa çok çabuk tepki verdi ve sahadan 3 puanla ayrılarak avantajı cebine koydu.

AVUSTRALYA 1-0 ÖNE GEÇTİ

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Maçın henüz 9. dakikasında ilk atağını yapan Avustralya'da Leckie sağ kanattan topu arka direğe doğru gönderdi. Arka direkte topla buluşan Goodwin takımını 1-0 öne geçirdi. Kariyerinin ilk Dünya Kupası maçında golle buluşan Goodwin büyük mutluluk yaşadı.

RABIOT ATTI 1-1 OLDU

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Yedikleri golün ardından rakip kaleyi abluka altına alan Fransızlar 27. dakikada Rabiot'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

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4 DAKİKA SONRA SKOR 2-1

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Skorun 1-1'e gelmesinin ardından baskıyı bırakmayan Fransa rakip alana yerleşti. Avustralya'nın defanstan çıkmasına izin vermeyen Fransızlar yaptığı baskıyla topu kazandı. Mbappe'nin harika topuk pasıyla buluşan Rabiot, topu ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahasında Giroud düzgün bir vuruş yaparak Fransa'yı 2-1 öne geçirdi.

MBAPPE SAHNEYE ÇIKTI

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Maçın 68. dakikasında takımın en iyi oyuncusu Mbappe sahneye çıktı ve yaptığı güzel vuruşla skoru 3-1'e getirdi. Büyük bir sevinç yaşayan Mbappe attığı bu golle takımını bir hayli rahatlattı.

GIROUD SKORU BELİRLEDİ

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Mbappe'nin golünden yalnızca 3 dakika sonra Giroud bir kez daha topu ağlarla buluşturdu. Mbappe'nin ortaladığı topa düzgün ve sert bir kafa vuruşu yapan yıldız golcü, maçın skorunu tayin etti. Fransa, Avustralya karşısında 4-1'lik galibiyet alarak turnuvaya güzel başladı.

TARİHE GEÇTİ

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Olivier Giroud, 51 golle Thierry Henry'e ait olan "Fransa Milli Takımı ile en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale etti.

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