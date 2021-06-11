Son Yaz dizisinden Leyla ile Mecnun’a transfer oldu

Bu sezonun en çok beğenilen yapımlarından biri olan Son Yaz dizisi, geçtiğimiz hafta sarsıcı bir sezon finali ile yaz arasına çıktı. Son Yaz dizisinin Selim Savcı’sı Ali Atay efsane yapım Leyla ile Mecnun için sete koştu. Son Yaz dizisinin genç oyuncularından Sarp İkiler de Leyla ile Mecnun’un kadrosuna dahil oldu.

Son Yaz isimli dizide Arda karakterine hayat veren oyuncu, başarılı performansı ile dikkat çekmişti. Dizide çok fazla sahnesi olmasa da yine de kendini göstermeyi başaran oyuncu, heyecanla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinde yerini alacak.

Fenomen dizinin yeni bölümlerinin Exxen platformu için çekileceği ortaya çıkmıştı. Tüm ekip ile anlaşma yapıldı ve yakında çekimlerin başlaması bekleniyor.

SARP İKİLER KİMDİR?

Hercai, Son Yaz gibi çok izlenen dizilerden tanıdığımız 1999 doğumlu sevilen oyuncu Sarp İkiler, 7 yıl sonra yeniden, bu kez Exxen’de yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun’un kadrosunda yer alacak.

