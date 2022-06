Son Yaz dizisinin Naz Yaman'ı Yasemin Yazıcı, basında yer alan haberler sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Biri 'Mahkum', diğeri Kara Tahta dizinde oynayan 2 oyuncu da hayat verdikleri karakterlerin hakkını oyunculuk performanslarıyla veriyor. Peki Son Yaz dizisinin Naz Yaman'ı Yasemin Yazıcı kimdir? Yasemin Yazıcı nereli ve kaç yaşında? Onur Tuna ile ne zamandır birlikte? İşte Onur Tuna'nın sevgilisi ile ilgili bilgiler...

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

Yasemin Yazıcı, 8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Yasemin Yazıcı, özel bir kursta diksiyon ve oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans ve vokal eğitimi de aldı. Okul yıllarında Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde, “Kral Oidipus”, “Antigone”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, “Lysistrata”, “Faust (vol. I)”, “Hugo Sistemi” ve “Ayrılma” adlı oyunlarla sahneye çıktı.

2018 yılında London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra London Academy of Music and Dramatic Arts (LAMDA)'ta yine oyunculuk üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra ise İstanbul Film Akademi'de Ezel Akay, Deniz Ölmez gibi alanının usta isimlerinin eğitim verdiği "Pratik Oyunculuk Atölyesi" sertifika programına katıldı.

ONUR TUNA İLE YASEMİN YAZICI NE ZAMANDIR BİLİKTE?

Son Yaz dizisi ile ekran yolculuğuna başlayan Yasemin Yazıcı, TRT1'de yayınlanan Kara Tahta dizisinde oynuyor. Kara Tahta dizisinde bir öğretmeni canlandıran Yasemin Yazıcı ile Onur Tuna'nın ilişkisi oldukça yeni. İkili birlikte olduklarını sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.