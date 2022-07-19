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Son Yaz dizisinin Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarıyla yürek hoplattı

19.07.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle herkes tarafından sevilen Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Muhteşem fiziğiyle ayna karşısında göğüs dekolteli pozlarına sergileyen Hafsanur Sancaktutan beğeni yağmuruna tutuldu.

Son Yaz dizisinin Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarıyla yürek hoplattı

2021 yılında yayınlanan Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vererek herkes tarafından tanınan Hafsanur Sancaktutan, cesur paylaşımlarıyla nefes kesti. Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, derin göğüs dekolteli pozlarıyla adeta yürek hoplattı.

CESUR POZLARIYLA NEFES KESTİ

Instagram hesabında 981 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

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Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle takipçilerine cesur pozlarını sunan Sancaktutan, derin göğüs dekolteli ayna pozlarıyla olay yarattı.

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Güzel oyuncunun paylaşımları sonrasında takipçileri cesur pozlara beğeni ve yorum yağdırdı.

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Takipçilerinden bazıları Hafsanur Sancaktutan'ın pozlarına, "Güzelliğin halis mi?" ve "Bizi bitirdin resmen" şeklinde yorumlar yaptı.

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INSTAGRAM POZLARIYLA BÜYÜLÜYOR

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı.

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2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı.

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2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu.

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2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.

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Instagram Hafsanur Sancaktutan dekolte
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