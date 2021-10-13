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  4. Son Yaz ekrana böyle veda edecek! Son Yaz 26. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

Son Yaz ekrana böyle veda edecek! Son Yaz 26. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

13.10.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz, 26. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’in başrollerde oynadığı Son Yaz'ın final bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Geçtiğimiz sezon Fox TV'de yayınlanmaya başlayan ve kendine özgü hayran kitlesi yakalayan Son Yaz dizisi final yapıyor. Daha önce cuma akşamları ekrana gelen dizi, 2. sezonda cumartesi günlerine alınmıştı. Funda Eryiğit'in vedasının ardından ise yeni sezonda kadroya Birce Akalay katılmıştı. Dizinin hikayesi de değişmiş ve konusu Çeşme yerine İstanbul'da geçmeye başlamıştı.

Fox TV ise sürpriz bir kararla Son Yaz için final kararı aldı. Son Yaz 16 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 26. bölümüyle final yapacak.

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Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz
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