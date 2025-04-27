Son zamanlara damga vuran El Clasico! Maçta her şey var... Barça uzatmalarda kupaya uzandı

İspanya Kral Kupası finali unutulmaz bir El Clasico'ya sahne oldu. Barcelona ve Real Madrid, La Cartuja Stad'ında karşı karşıya geldi.

90 DAKİKA EŞİTLİKLE SONLANDI

Barcelona'da Pedri 28.dakikada şık bir golle mücadelede gol perdesini açtı. İlk devre Barça'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda oyuna giren Mbappe, 70.dakikada kullandığı serbest vuruşta fileleri havalandırdı ve skora denge getirdi. 77.dakikada milli oyuncumuz Arda Güler'in asistinde ağları havalandıran Tchouameni kafa vuruşuyla takımını maçta öne geçirdi. 84.dakikada sahneye çıkan Torres, kaleci Courtois'in hatasında golü buldu ve maçta bir kez daha eşitlik sağlandı.

GALİBİYET GOLÜ DURAKLAMALARDA GELDİ

İlk uzatma devresinde gol olmazken ikinci devrede Barcelona, 116.dakikada Kounde ile zafere uzandı ve Real Madrid'i 3-2 mağlup etti. Barcelona İspanya Kral Kupası'nı 32.kez müzesine götürdü.