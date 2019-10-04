Son zamanların yeni trendi! Milletvekilleri bekaret peşinde

İngiliz basını, Lia isimli bir kadının İngiliz bir milletvekiliyle 1,3 milyon sterlin karşılığında ilk cinsel ilişkisini yaşadığını yazdı. İki ay önce popüler bir internet sitesi üzerinden kendisine ulaşan teklifi kabul ettiğini söyleyen 24 yaşındaki genç kız, annesinin söz konusu kararını desteklediğini ileri sürdü.

EKONOMİK STRESTEN UZAK YAŞAMAK İÇİN BU YOLU SEÇMİŞ

Soyadı açıklanmayan Lia isimli genç kız, ilişki yaşadığı politikacıdan her ay 17 bin 700 sterlin ödeme alacağını paylaştı. 1,3 milyon sterlin güncel kurla yaklaşık 1,6 milyon ABD doları ve 9 milyon TL yapıyor. YouTube'da yayınlanan bir video kaydında konuşan genç kız, Londra'da daha güvenli bir semtte yaşamak ve ekonomik stresten uzak durmak için bu yolu seçtiğini söyledi.

