Mynet Trend

Son zamanların yeni trendi! Milletvekilleri bekaret peşinde

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Azerbaycan asıllı modelin bekaretini Japon bir siyasetçiye satmasının ardından bu kez de 24 yaşındaki bir genç kız İngiliz vekile bekaretini sattığını YouTube'da yayınladığı bir video ile açıkladı.

Son zamanların yeni trendi! Milletvekilleri bekaret peşinde

İngiliz basını, Lia isimli bir kadının İngiliz bir milletvekiliyle 1,3 milyon sterlin karşılığında ilk cinsel ilişkisini yaşadığını yazdı. İki ay önce popüler bir internet sitesi üzerinden kendisine ulaşan teklifi kabul ettiğini söyleyen 24 yaşındaki genç kız, annesinin söz konusu kararını desteklediğini ileri sürdü.

EKONOMİK STRESTEN UZAK YAŞAMAK İÇİN BU YOLU SEÇMİŞ

Soyadı açıklanmayan Lia isimli genç kız, ilişki yaşadığı politikacıdan her ay 17 bin 700 sterlin ödeme alacağını paylaştı. 1,3 milyon sterlin güncel kurla yaklaşık 1,6 milyon ABD doları ve 9 milyon TL yapıyor. YouTube'da yayınlanan bir video kaydında konuşan genç kız, Londra'da daha güvenli bir semtte yaşamak ve ekonomik stresten uzak durmak için bu yolu seçtiğini söyledi.

PARTNER"Yine mutluluktan gözlerim doldu" "Yine mutluluktan gözlerim doldu"
Fren yerine gaza basınca...Fren yerine gaza basınca...
Down sendromlu çocuğa keçili terapi!Down sendromlu çocuğa keçili terapi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakire bekaret bekaretini satışa çıkardı Mahbuba Mamadzade bekaret Lia

En Çok Okunan Trend Haberler

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sel sularında jet ski keyfi

Sel sularında jet ski keyfi

Onu görür görmez durdu!

Onu görür görmez durdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de araçların üzerinde beslenen keçiler dikkat çekti

Görenleri şaşkına çeviren olay

'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!

'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!

Başakşehir'de bir sürücü fren yerine gaza basınca takla attı

Fren yerine gaza basınca...

Down sendromlu Yasin Soyalp'e keçili terapi!

Down sendromlu çocuğa keçili terapi!

Kansere yeni düşen kardeşini böyle uğurladı!

Kansere yeni düşen kardeşini böyle uğurladı!

Kuyuya düşen atı kurtarmak için seferber oldular

Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.