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SonarLab by Red Bull sahnesinde yer alacak isimler belli oldu

Red Bull Red Bull
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Sónar Istanbul, 5-7 Mart 2020 tarihlerinde dördüncü kez Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Müzik ve yaratıcılıkla teknolojiyi buluşturan festivalde; kürasyonu Red Bull tarafından hazırlanan SonarLab by Red Bull Sahnesi’nde yer alacak isimler de belli oldu. Skee Mask, Bjarki, Denis Sulta ve Steffi’nin öne çıktığı SonarLab by Red Bull Sahnesi; uluslararası müzik arenasının en iyi isimlerini İstanbullu müzik tutkunları ile buluşturacak.

SonarLab by Red Bull sahnesinde yer alacak isimler belli oldu

Dünyanın en prestijli elektronik müzik festivallerinden Barcelona merkezli Sónar Festivali, Türkiye’de dördüncü kez 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Sónar Istanbul, üç güne yayılan müzik programıyla yerli ve yabancı elektronik müzik sahnesinde yer alan, her biri kendi alanında öne çıkan isimlere evsahipliği yapacak.

Müziğin en sofistike örneklerini sanatseverlere sunan Red Bull, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl daSonarLab by Red Bull Sahnesi’nin kürasyonunu üstleniyor. Hem kulağa hem de göze hitap edenSonarLab by Red Bull Sahnesi programında, elektronik ve dans müziğin en nitelikli 11 ismişimdiden yerini aldı.

Glasgow çıkışlı müzisyen Denis Sulta, kendi underground etkilerinin bulunduğu canlı ve melodik house müzikleri ile Berghain’dan Pekin’e kadar birçok kulüpte performans sergiledi. 26 yaşındaki müzisyen yakın zamanda DJ Mag’in “Best Of British” ödülünü de kucakladı. Elektronik müzik, ambient ve IDM üzerine besteleri ile dikkat çeken İzlandalı sanatçı Bjarki, sunduğu görsel şovlarla kaçırılmaz bir performans sergiliyor. New York’un yeni nesil yapımcılarından DJ Python, derin ritmik besteleri ile müzikseverlerle buluşacak.

TKO

Setlerinde aerodinamik techno, endüstriyel elektronik, batı dışı dans müziği ile çağdaş kulüp müziğini miksleyen Tzusing, deneysel techno parçalarıyla sahneyi dans pistine çevirmekte zorlanmayan Skee Mask, yeraltı elektronik müzik kültürünü birçok biçimiyle kucaklayan ve geniş hayran kitlesi bulunan Steffi, R&B, rap, breakbeat, bas gibi türleri sentezleyen Catnapp SonarLab by Red Bull sahnesinde yer alacak.

Ayrıca New York merkezli elektronik müzik topluluğunda kadın sanatçıları temsil eden ve sergileyen bir etkinlik platformu olan Discwoman’ın kurucu ortağı Umfang, raw, techno ve acid house esintileri barındıran projeleri ile izleyenlerin beğenisini topluyor.

Umfang (3)

Son olarak yerli sahneden isimlerin de dahil olduğu SonarLab by Red Bull programında; yeni nesil sahneden en taze isimleri sanatseverlere ulaştıran Red Bull Warm Up sanatçılarından TKO yer alacak ve elektronik müziğe kattığı deneysel yaklaşımıyla canlı bir performans gerçekleştirecek. Jtamul ve beril21’in ikili projesi Millennial Hug dinleyicilerle buluşacak. Funk, disko ve soul karışımı setleriyle 90'lı yılların sonlarından bu yana İstanbul dans müziği sahnesinin merkezinde yer alan Zozo da SonarLab by Red Bull Sahnesi’nde performans sergileyecek.


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Anahtar Kelimeler:
SonarLab by Red Bull, red bull,

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