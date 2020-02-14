SonarLab by Red Bull sahnesinde yer alacak isimler belli oldu

Dünyanın en prestijli elektronik müzik festivallerinden Barcelona merkezli Sónar Festivali, Türkiye’de dördüncü kez 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Sónar Istanbul, üç güne yayılan müzik programıyla yerli ve yabancı elektronik müzik sahnesinde yer alan, her biri kendi alanında öne çıkan isimlere evsahipliği yapacak.

Müziğin en sofistike örneklerini sanatseverlere sunan Red Bull, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl daSonarLab by Red Bull Sahnesi’nin kürasyonunu üstleniyor. Hem kulağa hem de göze hitap edenSonarLab by Red Bull Sahnesi programında, elektronik ve dans müziğin en nitelikli 11 ismişimdiden yerini aldı.

Glasgow çıkışlı müzisyen Denis Sulta, kendi underground etkilerinin bulunduğu canlı ve melodik house müzikleri ile Berghain’dan Pekin’e kadar birçok kulüpte performans sergiledi. 26 yaşındaki müzisyen yakın zamanda DJ Mag’in “Best Of British” ödülünü de kucakladı. Elektronik müzik, ambient ve IDM üzerine besteleri ile dikkat çeken İzlandalı sanatçı Bjarki, sunduğu görsel şovlarla kaçırılmaz bir performans sergiliyor. New York’un yeni nesil yapımcılarından DJ Python, derin ritmik besteleri ile müzikseverlerle buluşacak.