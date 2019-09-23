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Sonbahar depresyonu kapınızı çalmasın

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 23.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

Sonbahar aylarıyla birlikte sıkça görülen sonbahar depresyonu, güneş ışınlarının azalmasına bağlı olarak hormonlardaki değişimlerle açıklanıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, “Hayatınızda yapacağınız basit değişikliklerle, hem yaşamınıza renk katmanız hem de sonbahar depresyonu ile başa çıkmanız mümkün” diyor.

Sonbahar depresyonu kapınızı çalmasın

Yaz mevsiminin bitmesiyle açık havada geçirilen uzun, keyifli saatlere, güneşli günlere, tatillere veda ediyor, hüznün mevsimi sarı sonbahara “Hoş geldin” diyoruz. Sonbaharla beraber sadece yapraklar sararıp hava serinlemiyor, depresyon da pek çok kişinin kapısını çalıyor. Bu çerçeveden bakıldığında günlerin kısalması, sıcaklığın düşmesi, yaprakların dökülmesi, renklerin değişmesi gibi birçok faktör insanları yakından etkiliyor.

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, sonbahar depresyonunun ortaya çıkmasının nedenini şu şekilde açıklıyor: “Sonbaharda güneş ışınları azaldığı için mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin azalır, uyku hormonu diye bilinen melatonin ise artar. Bu durum beynin kimyasının değişmesine neden olur. Bu değişim kendini enerji düşüklüğü, yorgunluk, huzursuzluk gibi durumlarla gösterir. Sonbahar depresyonu da yine bu değişimin bir sonucudur.”

Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, sonbahar depresyonunun belirtilerini ise şöyle sıralıyor:

Mutsuzluk,
Yorgunluk, karamsarlık, huzursuzluk,
Uyku düzeninde bozulma,
İştah artışı ya da iştah kapanışı,
İşlerden, aktivitelerden artık keyif alınamaması,
Sinirlilik,
Cinsel enerjinin azalması,
Dikkati toplayamama.

Hayatınızda yapacağınız basit değişikliklerle, hem yaşamınıza renk katmanın hem de sonbahar depresyonu ile başa çıkmanın mümkün olduğunu söyleyen Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, “Her sabah uyandığınızda derin bir nefes alın ve önce sağlığınız, sevdiklerinizin varlığı için şükredin. Güne sizi keyiflendirecek müziklerle başlayın. Beslenmenize dikkat edin. Karbonhidratlardan uzak durun C, D vitamini ağırlıklı yiyecekler tüketmeye çalışın. Yalnız kalmayın. Ailenizle dostlarınızla birlikte olup keyifli zamanlar geçirmeye çalışın. Kıyafetlerinize, evinize, ofisinize renkler katın. Çoğunlukla kapalı yerlerde bulunuyorsanız kendinize molalar vererek açık havaya çıkın. Açık havadan ve güneş ışığından bol bol faydalanın. Film, kitap, müzik gibi seçimlerinizi olumsuz duygu ve düşüncelere taşımayanlardan yana kullanın. Tüm bunlara rağmen depresif ruh halinizde değişiklik olmuyorsa en kısa zamanda bir uzmandan destek alın” diyor.

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sonbahar depresyonu depresyon

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