Sonbahar depresyonu kapınızı çalmasın

Yaz mevsiminin bitmesiyle açık havada geçirilen uzun, keyifli saatlere, güneşli günlere, tatillere veda ediyor, hüznün mevsimi sarı sonbahara “Hoş geldin” diyoruz. Sonbaharla beraber sadece yapraklar sararıp hava serinlemiyor, depresyon da pek çok kişinin kapısını çalıyor. Bu çerçeveden bakıldığında günlerin kısalması, sıcaklığın düşmesi, yaprakların dökülmesi, renklerin değişmesi gibi birçok faktör insanları yakından etkiliyor.

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, sonbahar depresyonunun ortaya çıkmasının nedenini şu şekilde açıklıyor: “Sonbaharda güneş ışınları azaldığı için mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin azalır, uyku hormonu diye bilinen melatonin ise artar. Bu durum beynin kimyasının değişmesine neden olur. Bu değişim kendini enerji düşüklüğü, yorgunluk, huzursuzluk gibi durumlarla gösterir. Sonbahar depresyonu da yine bu değişimin bir sonucudur.”

Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, sonbahar depresyonunun belirtilerini ise şöyle sıralıyor:

Mutsuzluk,

Yorgunluk, karamsarlık, huzursuzluk,

Uyku düzeninde bozulma,

İştah artışı ya da iştah kapanışı,

İşlerden, aktivitelerden artık keyif alınamaması,

Sinirlilik,

Cinsel enerjinin azalması,

Dikkati toplayamama.