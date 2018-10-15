YEMEK

Sonbahar Detoksu Çorbası

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 15.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

Kilo vermenin doyurucu ve lezzetli hali! Sonbahar Detoksu Çorbası ile sağlıkla zayıflayın.

Sonbahar Detoksu Çorbası

Malzemeler:

Yarım soğan
1 diş sarımsak
1 adet kabak
1 adet kapya biber
1 adet havuç
4 yaprak beyaz veya kara lahana
1 çay bardağı bezelye
1 ince dilim taze zencefil
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 litre sıcak su
1 çay kaşığı zerdeçal
Karabiber
İsteğe göre; tuz ekleyebilirsiniz.

Yapılışı:

Bir tencereye zeytinyağını koyun, soğan ve sarımsağı ekleyin.
Küp küp doğranmış diğer malzemeleri de teker teker tencereye ekleyerek hafifçe kavurun.
Zencefilleri ve sıcak suyu ekledikten sonra kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.
Ocaktan almadan önce zerdeçalı ve karabiberi ekleyin ve çorbanızı blenderdan geçirin.
Afiyet Olsun ????

Not: Detoks çorbasını öğle veya akşam tek başına tüketebilirsiniz.
Günde 2-3 kase içebilirsiniz.
Emziren annelerin, hamilelerin, kronik rahatsızlıkları olanların içmeden önce doktoruna danışmasını öneririz.

PARTNERDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke ettiDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke etti
Dev PankekDev Pankek
Sütlü İncir DolmasıSütlü İncir Dolması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sonbahar detoksu çorbası detoks çorbası detoks tarifleri detoks zayıflama diyet kilo verme

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Aleyna Tilki'nin şortlu paylaşımına 'photoshop' yorumu

Aleyna Tilki'nin şortlu paylaşımına 'photoshop' yorumu

Bizim Hikaye'nin Tülay'ı Nesrin Cavadzade, Cannes yolcusu

Bizim Hikaye'nin Tülay'ı Nesrin Cavadzade, Cannes yolcusu

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Vedat Milor Instagram'da isyan etti: Artık yok!

Vedat Milor Instagram'da isyan etti: Artık yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev Pankek

Dev Pankek

Sütlü İncir Dolması

Sütlü İncir Dolması

Mini Bazlama

Mini Bazlama

Bisküvi Ekmek

Bisküvi Ekmek

Kıtır Simit Yatağında Çılbır

Kıtır Simit Yatağında Çılbır

Soslu Tavuk Kanatları

Soslu Tavuk Kanatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.