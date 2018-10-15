Sonbahar Detoksu Çorbası

Malzemeler:

Yarım soğan

1 diş sarımsak

1 adet kabak

1 adet kapya biber

1 adet havuç

4 yaprak beyaz veya kara lahana

1 çay bardağı bezelye

1 ince dilim taze zencefil

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre sıcak su

1 çay kaşığı zerdeçal

Karabiber

İsteğe göre; tuz ekleyebilirsiniz.

Yapılışı:

Bir tencereye zeytinyağını koyun, soğan ve sarımsağı ekleyin.

Küp küp doğranmış diğer malzemeleri de teker teker tencereye ekleyerek hafifçe kavurun.

Zencefilleri ve sıcak suyu ekledikten sonra kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

Ocaktan almadan önce zerdeçalı ve karabiberi ekleyin ve çorbanızı blenderdan geçirin.

Afiyet Olsun ????

Not: Detoks çorbasını öğle veya akşam tek başına tüketebilirsiniz.

Günde 2-3 kase içebilirsiniz.

Emziren annelerin, hamilelerin, kronik rahatsızlıkları olanların içmeden önce doktoruna danışmasını öneririz.

