Sonbahar Detoksu Çorbası

Yarım soğan
1 diş sarımsak
1 adet kabak
1 adet kapya biber
1 adet havuç
4 yaprak beyaz veya kara lahana
1 çay bardağı bezelye
1 ince dilim taze zencefil
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 litre sıcak su
1 çay kaşığı zerdeçal
Karabiber
İsteğe göre; tuz ekleyebilirsiniz.
Bir tencereye zeytinyağını koyun, soğan ve sarımsağı ekleyin.
Küp küp doğranmış diğer malzemeleri de teker teker tencereye ekleyerek hafifçe kavurun.
Zencefilleri ve sıcak suyu ekledikten sonra kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.
Ocaktan almadan önce zerdeçalı ve karabiberi ekleyin ve çorbanızı blenderdan geçirin.
Afiyet Olsun ????
Not: Detoks çorbasını öğle veya akşam tek başına tüketebilirsiniz.
Günde 2-3 kase içebilirsiniz.
Emziren annelerin, hamilelerin, kronik rahatsızlıkları olanların içmeden önce doktoruna danışmasını öneririz.
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