Sonbaharda adeta sarhoş oluyorlar: Bu üç basit yöntem eşek arılarını bahçenizden uzak tutacak

Uzmanlar öncelikle çok ciddi bir konuda uyarıyor: Sakın ha arılara vurmaya çalışmayın ya da üzerlerine böcek ilacı sıkıp öldürmeyin. Çünkü eşek arıları öldükleri an havaya özel bir feromon kokusu salgılıyor. Bu koku diğer arılar için "yardım çağrısı" anlamına geliyor ve kokuyu alan tüm sürü bir anda bahçenize üşüşüyor.

Bahçıvanlık uzmanı, arıları kendinizden ve evinizden uzak tutacak, tamamen doğal ve masrafsız 3 sihirli formülü paylaştı. İşte sonbaharda arı istilasını bıçak gibi kesecek o yöntemler:

1. BAHÇEYE, BALKONA HEMEN BU 3 OTU EKİN!

Arıların koku alma duyuları inanılmaz gelişmiştir ve bazı keskin kokulardan nefret ederler. Bahçenizin oturma alanlarına, verandanıza ya da balkonunuza taze nane, kekik ve okaliptüs yerleştirin. Bu bitkilerin yaydığı güçlü aroma, arıların duyularını altüst eder. Çevredeki yiyecek ve şeker kokularını almaları engellenen arılar, burada kendilerine ekmek çıkmayacağını anlayıp bahçenizi terk eder.

2. KUŞ YEMLİKLERİNE VE AĞAÇLARA ALÜMİNYUM FOLYO ASIN!

Sonbaharda ağaçlardan düşen çürük meyveler ve kuş yemliklerindeki tohum kalıntıları arılar için adeta bir açık büfedir. Arıların buralara dadanmasını engellemek için dahi bir yöntem var: Alüminyum folyo! Kuş evlerinin ya da yemliklerin yakınına asacağınız folyo şeritleri, güneş ışığında parıldayarak arıların gözünü alır ve yön duygusunu bozar. Işık patlamalarını bir tehlike veya avcı hareketi olarak algılayan arılar arkalarına bakmadan kaçar.

3. MASALARA VE SANDALYELERE SABUN SÜRÜN!

Eğer arılar sürekli bahçe mobilyalarınıza konup sizi rahatsız ediyorsa, mobilyalarınızı sabunlu su ile silin ya da yüzeylere hafifçe kalıp sabun sürün. Sabun, suyun yüzey gerilimini yok eder. Sabunlu yüzeye konan arılar dengelerini kaybeder, sıvının içine çekilir ve etkisiz hale gelir. Önemli uyarı: Sabunlu suyu sakın doğrudan uçan arıların üzerine sıkmayın, aksi takdirde onları kışkırtıp kendinizi ısırtabilirsiniz. Sadece kondukları yüzeyleri kaplayın.

ALTIN DEĞERİNDE NOT:

Arılar bu dönemde tam bir "alkolik" gibi davranır; çöplerdeki tatlı kalıntılarına ve ağaçtan düşüp mayalanan (fermente olan) şekerli meyvelere bayılırlar. Bu yüzden sonbahar boyunca çöplerinizin kapağını sıkı kapalı tutun ve yerdeki çürük meyveleri hemen temizleyin.