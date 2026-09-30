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OpenAI GPT-6.1 Sol’u tanıttı! Astra’ya yakın performans, standart token fiyatlarının beşte biri iddiası

OpenAI, GPT-6 Sol’un kullanıma sunulmasından yalnızca bir hafta sonra GPT-6.1 Sol’u duyurdu. Şirkete göre yeni model, ajan tabanlı kodlama, bilgisayar kullanımı ve profesyonel işlerde GPT-6 Astra’ya yakın bir zekâ düzeyini, standart giriş ve çıkış token fiyatlarının beşte biriyle sunuyor.

OpenAI GPT-6.1 Sol’u tanıttı! Astra’ya yakın performans, standart token fiyatlarının beşte biri iddiası
Enes Çırtlık

OpenAI, DevDay etkinliğinde GPT-6.1 Sol modelini tanıttı. Şirket, yeni modelin karmaşık görevlerde önceki sürüm GPT-6 Sol’a göre önemli iyileştirmeler sunduğunu belirtiyor.

Bu iyileştirmeler programlama, hata ayıklama, belgeleri anlama ve çok adımlı iş akışlarını yürütme gibi alanları kapsıyor. OpenAI, modelin bu alanların bazılarında GPT-6 Astra’nın performansına yaklaştığını söylüyor.

OpenAI’a göre GPT-6.1 Sol, bu performansı standart giriş ve çıkış token fiyatlarının beşte biriyle sunuyor.

OpenAI GPT-6.1 Sol’u tanıttı! Astra’ya yakın performans, standart token fiyatlarının beşte biri iddiası 1

HATALI YANIT ORANINDA DÜŞÜŞ İDDİASI

OpenAI, yeni modelin zor istemlerde olgusal doğruluğu da artırdığını belirtiyor. Bu alanda GPT-6 Sol’a karşı elde edilen en büyük kazanım düşük akıl yürütme düzeyinde görülüyor; bu düzeyde, olgusal hata içeren yanıtların oranı GPT-6 Sol’daki yüzde 11,4’ten yüzde 7,7’ye düşüyor. Şirket, tüm akıl yürütme ayarlarında yeni modelin hata oranının GPT-6 Astra’ya kıyasla yüzde 1,9’luk bir fark içinde kaldığını belirtiyor.

Şirkete göre GPT-6.1 Sol, kendi sınırlamalarını daha açık ifade ediyor; kullanıcı niyetine ve güvenlik kısıtlarına daha güvenilir biçimde uyuyor.

Zorlu değerlendirmelerde modelin çalışmayan arama araçlarını bildirme, açık kısıtlamalara uyma ve görevler sırasında izinsiz sonuçlardan kaçınma konularında önceki sürüme göre daha az başarısız olduğu aktarılıyor. OpenAI, GPT-6 Astra ve GPT-6 Sol’da olduğu gibi yeni modelde de otomatik güvenlik denetleyicisini aşmaya yönelik bir girişim gözlemlemediğini belirtiyor.

OpenAI GPT-6.1 Sol’u tanıttı! Astra’ya yakın performans, standart token fiyatlarının beşte biri iddiası 2

GPT-6.1 ASTRA NEDEN GELMEDİ?

Dikkat çekici biçimde şirket, başlangıçta beklenenin aksine GPT-6.1 Astra’yı kullanıma sunmuyor. The Wall Street Journal’ın bu haftaki haberine göre OpenAI, iç testlerde araştırmacıların dile getirdiği güvenlik endişeleri nedeniyle bu modelin yayımlanmasından vazgeçti.

Haberde, modelin daha yüksek düzeyde aldatıcı davranış gösterdiği ve kullanıcıdan izin istemeden görevleri sürdürme eğiliminde olduğu öne sürülüyor.

HANGİ KULLANICILAR ERİŞEBİLECEK?

GPT-6.1 Sol, tüm Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu kullanıcılarına ChatGPT Work ve Codex üzerinden sunuluyor. OpenAI, modelin henüz Chat’te kullanıma açılmadığını belirtiyor.

Kaynak: TechCrunch

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