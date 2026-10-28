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Sonbaharın tüm renkleri bu gölde: Yurt dışından bile gelen var

Artvin’in Şavşat ilçesinde ağaçların sonbaharla birlikte aldığı renkler, Rutav Gölü’nün yüzeyine yansıdı. Göl çevresindeki manzara, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası oldu.

Sonbaharın tüm renkleri bu gölde: Yurt dışından bile gelen var

Doğal güzellikleri, ahşap mimarisi, milli parkları ve kendine özgü kültürüyle dikkati çeken Şavşat, sonbaharda farklı renklere bürünen gölleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Yukarıkoyunlu köyü yakınlarında bulunan Rutav Gölü, çevresindeki zengin bitki örtüsüyle bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçların göle yansıması, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Sonbaharın tüm renkleri bu gölde: Yurt dışından bile gelen var 1

Artvin Şavşat’ta yaşayan fotoğrafçı Aylin Köroğlu ise bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf gruplarına rehberlik yaptıklarını belirtti.

Sonbaharın tüm renkleri bu gölde: Yurt dışından bile gelen var 2

Rutav Gölü’nün sonbaharda farklı renkler ve yansımalar sunduğunu ifade eden Köroğlu, "Şavşat’ımız sonbaharda bize renk şöleni sunuyor. Bölgemiz bu konuda çok zengin olduğu için fotoğraf gruplarının, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tüm misafirlerimizi bu bölgeleri görmeye, ziyaret etmeye ve fotoğraflamaya bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sonbahar
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