Son dakika: Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı! Konyaspor'da Ahmet Çalık için duygusal sözler...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Maç öncesi ve sonrası vefat eden Ahmet Çalık'ı anan Konyaspor, anlamlı hareketlerde bulundu. Karşılaşma sonunda röportaj vermek için gelen Konyasporlu Soner Dikmen, tüm Türkiye'nin adeta içini yakacak bir konuşma yaptı. Röportaj sırasında gözyaşlarını tutamayan genç oyuncu daha fazla dayanamayarak röportajı yarıda kesmek zorunda kalarak yayından ayrıldı.

ANLAMLI HAREKET

Konyaspor - Adana Demirspor maçının 6. dakikasında oyun durdu ve taraftarlar sahaya karanfil atarak Ahmet Çalık'ı andı.

KONUŞMAKTA ZORLANDI, RÖPORTAJI BİTİRDİ

Maç sonunda röportaj vermek için yayıncı kuruluşun önüne gelen Konyasporlu Soner Dikmen, takım arkadaşı Ahmet Çalık için duygu dolu açıklamalarda bulundu. Dikmen, "Hayatımda hiç böyle bir maça çıkmamıştım. Maça çıkmak bile istemiyordum. Ahmet, çok güzel bir insandı. Allah ondan razı olsun. Bir ölüm düşünün ki Türkiye arkasından ağladı. Bazen hayata çok farklı anlamlar yüklüyoruz. Hayatta ölümün olduğunu hatırlamak lazım. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Bundan sonra Konyaspor için lig ne olur bilmiyorum bile. Teşekkür ederim." diyerek röportajdan ayrıldı.

GOL ANONSU AHMET ÇALIK ADINA YAPILDI

Adana Demirspor maçının 53. dakikasında golü Rahmanovic atarak Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Stadyumda yapılan gol anonsu "Konyaspor'un golü, 6 numaralı formasıyla, Ahmet Çalık." şeklinde oldu ve herkesi duygulandırdı. Tüm takım yedek kulübesine giderek Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını açtı.

KONYASPOR'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIMI: AHMET SİZİNLE GURUR DUYUYOR

"Ahmet, sizinle gurur duyuyor." pic.twitter.com/aVW74XilBP — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 18, 2022



