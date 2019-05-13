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Songül Karlı'nın sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 13.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Türk Halk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Songül Karlı'nın sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu, takipçileri kriz çıkaran paylaşıma yorum yağdırdı.

Songül Karlı'nın sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Sevilen türkücü Songül Karlı'nın son instagram paylaşımı olay oldu. Sütyensiz sahur pozu paylaşan Songül Karlı'nın bu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Olaylı biten evlilikleri ile sık sık magazin basına konu olan Songül Karlı bu kez de instagram hesabındaki bir paylaşım ile gündeme geldi.

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'İftar bitti, sahuru beklerken...' notuyla paylaşılan fotoğrafta Songül Karlı'nın sütyensiz hali dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Kız arkadaşları ile iftar sofrasına oturduğunu belirten Songül Karlı, rahat giyimi ile takipçilerin diline düştü.

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Ramazan ayında böyle bir paylaşımı Songül Karlı'ya yakıştıramayan takipçileri sütyensiz görüntülerini fena şekilde eleştirdi.

Daha önce de birçok kez sunucusu olduğu programlarda sütyensiz kıyafet giymeyi tercih eden Songül Karlı son fotoğrafı ile eleştiri oklarının hedefi olmaktan kaçamadı.


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Songül Karlı Songül Karlı sütyensiz

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